Arriba la felicitat a Catalunya: Aquest dia refrescarà moltíssim a totes les comarques
Els experts ja avisen d'un canvi de temps que alegrarà tots els que esperen l'arribada de la tardor
Després de diversos dies de calor sufocant i un ambient més propi de ple estiu, Catalunya es prepara per a un canvi de temps radical. L'arribada d'una profunda borrasca formada a partir de l'exhuracà Erin portarà un descens molt acusat de les temperatures. També un vent del nord i un ambient molt més fresc a totes les comarques.
El dia del canvi serà aquest dijous. Serà llavors quan es notarà de manera més clara aquest gir meteorològic, que posarà fi a la dinàmica calorosa i marcarà un respir generalitzat. Dimecres ja es deixaran sentir els primers efectes d'aquest sistema amb tempestes de tarda en diverses zones del territori.
Tanmateix, serà dijous quan arribarà la massa d'aire més freda associada a la borrasca, responsable d'un desplom dels termòmetres. Segons el Meteocat, la baixada de les temperatures serà notòria i generalitzada. En moltes comarques s'espera que les màximes quedin entre cinc i deu graus per sota de les registrades.
Canvis bruscos de temperatura en poques hores
La diferència es notarà especialment a l'interior i al Pirineu, on l'ambient es tornarà fins i tot fresc a les hores centrals del dia. El canvi vindrà acompanyat de l'entrada de vents del nord. A l'Empordà bufarà amb força la tramuntana, mentre que a la vall de l'Ebre s'activarà el mestral.
Ambdós contribuiran a aquesta sensació d'ambient més net i fresc. Aquestes ratxes de vent, tot i que intenses en alguns moments, ajudaran a dissipar la humitat i a deixar cels més serens. El Meteocat ja ha avisat que dijous serà una jornada de transició molt marcada.
I és que es passarà de l'ambient xafogós i tempestuós a un dia amb temperatures contingudes, cels variables i vent intens en algunes zones. Tot i que dimecres les tempestes seran les grans protagonistes, per dijous s'espera que la inestabilitat es concentri en àrees més concretes. El Pirineu i el Prepirineu podrien registrar alguns ruixats residuals, tot i que molt menys generalitzats que el dia anterior.
A la resta de comarques predominaran els clars, amb intervals de núvols i un ambient molt més agradable. La sensació tèrmica serà la d'un dia pràcticament de tardor en comparació amb la calor dels dies anteriors. De cara a divendres, encara es mantindrà certa inestabilitat a causa del rebuf de la borrasca.
Setembre també començarà amb canvis
Tot plegat amb algunes precipitacions febles a la franja costanera. Tanmateix, el cap de setmana apunta a ser estable i assolellat, un respir perfecte per a activitats a l'aire lliure després de l'episodi de tempestes. Això sí, els mapes ja apunten a la possibilitat d'un nou front a partir de dilluns.
Amb el mes de setembre arribaria una nova tanda de pluges i tempestes que podria tornar a complicar la situació. Per ara, el gran titular és clar: aquest dijous refrescarà de manera generalitzada a totes les comarques de Catalunya. Sens dubte, un alleujament molt esperat després de la calor intensa i la inestabilitat dels dies anteriors.
