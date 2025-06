Francesc Mauri avisa de l'inici del canvi de temps a Catalunya: 'No és impossible'

Francesc Mauri ha fet la predicció per a aquest cap de setmana i ha posat sobre la taula un anunci que desperta atenció a Catalunya.

Segons el conegut meteoròleg, “no és impossible algun nucli tempestuós aïllat” en zones d’interior i al Pirineu. Aquest succés obre la porta a nuvolositat i a possibles tempestes, encara que de manera puntual. Aquest pronòstic ve acompanyat de temperatures agradables que oscil·laran entre els 22 °C i els 33 °C, amb predomini de calor moderada i sense grans extrems.

Francesc Mauri destaca la nuvolositat per a aquest diumenge

La predicció de Francesc Mauri se centra en el cap de setmana. L’atmosfera mostrarà des de diumenge migdia-tarda un notable augment de la nuvolositat al Pirineu i a l’interior català.

El portaveu del temps ha insistit que “no és impossible algun nucli tempestuós aïllat”. Aquesta frase és contundent i reforça la idea que la nuvolositat no serà merament decorativa, sinó que podria concretar-se en ruixats tempestuosos en zones muntanyoses i rodalia.

Aquest escenari ve marcat per una inestabilitat lleugera que no es tradueix en un panorama tempestuós estès, sinó en taques de nuvolositat més denses. El Pirineu, clàssic viver de nuvolositat d’evolució diürna, serà on comencin els possibles nuclis tempestuosos. Mentrestant, a l’interior peninsular, sobretot a cotes mitjanes i altes, podria experimentar aquests esclats de pluja i llampecs breus i localitzats.

Francesc Mauri remarca que les temperatures no seran extremadament altes

Les temperatures d’entre 22 °C i 33 °C reforçaran un ambient estiuenc però no aclaparador. Tot i aquesta calor, moderada i sense excessos, el contrast tèrmic amb els possibles nuclis tempestuosos podria intensificar-los. Una calor sustentant la convecció, nuvolositat concentrant-se en zones orogràfiques…

Aquesta és una recepta que Francesc Mauri considera plausible, insuficient per parlar de tempestes generalitzades, però sí per subratllar la importància d’una nuvolositat activa amb algun episodi aïllat durant la tarda i primeres hores de la nit.

El fet que els termòmetres no disparin xifres extremes reforça la idea d’una transició suau entre un cap de setmana càlid i l’arribada de nuvolositat. De fet, Francesc Mauri subratlla que les temperatures càlides seran presents sense arribar a màxims inusuals, una bona notícia per a qui vol gaudir del bon temps sense riscos associats a la calor intensa.

L’interior peninsular i el Pirineu concentren la major atenció del pronòstic per la seva capacitat per formar nuvolositat d’evolució i nuclis convectius aïllats. La resta de Catalunya seguirà amb cel serè o amb intervals de núvols alts que no suposaran cap complicació important.

Aquesta evolució atmosfèrica, segons indica Francesc Mauri, encaixa amb un patró estiuenc en què els dies són calorosos i serens al matí. Però aquest deixa espai a nuvolositat i tempestes domèstiques a la tarda, especialment en regions de més relleu.

Aquest cap de setmana, en resum, serà per gaudir del bon clima amb moderació, mantenir l’atenció sobre els cels del migdia i tarda en altitud i recordar que, segons Francesc Mauri, “no és impossible algun nucli tempestuós aïllat”. La nuvolositat pot convertir-se en espectacle i, encara que puntual, mereix que la tinguem en compte.