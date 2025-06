Els rumors són certs: gerro d'aigua freda dels meteoròlegs per a tot Catalunya

Amb el mes de juny més que començat, els meteoròlegs revisen els mapes per intentar entendre quin temps ens espera. Són moltes les esperances dipositades en un mes que tot just comença i que, de moment, porta algunes novetats. Això sí, no totes són tan bones com alguns esperaven.

I és que els mapes de predicció són clars i gens encoratjadors, almenys si s’esperava un inici d’estiu humit. Tant el model americà de la NOAA com el model europeu Copernicus coincideixen. Juny podria ser un mes molt càlid i més sec de l’habitual en moltes zones de Catalunya.

És fonamental recalcar que els models estacionals no s’han de confondre amb una previsió diària. Es tracta d’eines que dibuixen una tendència climàtica general, per la qual cosa tot pot canviar. Tot i que la seva fiabilitat pel que fa a precipitacions és baixa, acostumen a encertar pel que fa a les temperatures.

Un mes de juny molt sec i amb temperatures altes

D’aquí que ja es pugui confirmar que aquest mes de juny apunta en una direcció molt concreta: molta calor i pluges escasses. Tant el model europeu com l’americà pronostiquen temperatures clarament per sobre de la mitjana climàtica. El model Copernicus dibuixa un augment de fins a un grau per sobre de la mitjana.

Tot això arribant fins a més d’un grau i mig al Pirineu. Per la seva banda, el model americà és encara més contundent, amb anomalies d’entre un i dos graus. Això vol dir que, llevat d’excepcions puntuals, juny serà més calorós del normal a tot Catalunya.

Aquest escenari està condicionat per la configuració de l’anticicló de les Açores, que sembla estar ben posicionat i reforçat. D’aquesta manera, es bloquejarà l’entrada de pertorbacions atlàntiques i s’afavorirà l’estabilitat atmosfèrica. Pel que fa a les precipitacions, la tendència és clara i s’acosta sequedat a l’interior i a zones de muntanya.

Ambdós models coincideixen que les comarques del Pirineu i Prepirineu tindran menys pluges del normal per aquesta època de l’any. En canvi, el litoral i prelitoral podrien mantenir-se dins de la mitjana, tot i que amb molta incertesa. El model europeu assenyala en color blanc la costa, la qual cosa sol interpretar-se com a manca d’un senyal clara pel que fa a precipitació.

La força dels anticiclons

Tanmateix, a l’interior el dèficit és evident, amb escassa o nul·la arribada de fronts humits. La previsió setmanal del model americà, que arriba fins al 20 de juny, indica un patró dominat per un anticicló ben instal·lat a l’Atlàntic. Les anomalies d’alçada mostren dominància de colors vermells, és a dir, estabilitat i absència de grans sistemes de baixes pressions.

Això sí, llevat de possibles excepcions al Pirineu per efectes orogràfics. Així doncs, juny arrenca amb calor i escassa pluja, confirmant que els rumors eren certs: l’estiu ha arribat abans d’hora a Catalunya. I no sembla tenir pressa per marxar.