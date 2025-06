Ni ruixats ni tempestes: els meteoròlegs alerten d’un altre fenomen a Catalunya

Les pluges d'aquesta setmana estan sent les autèntiques protagonistes de les previsions meteorològiques a Catalunya. Després d'uns dies de ple estiu, els ruixats i les tempestes han anat descarregant amb una certa intensitat, especialment al nord-est. Ara bé, l'ambient humit no durarà gaire temps i els experts ja avisen del que està per venir.

Després de diversos dies marcats per les precipitacions fortes, els mapes posen ara el focus en un altre fenomen. I és que s'acosta un notable repunt de les temperatures a la meitat sud del territori català. Aquest dimecres, una mica d'aire fred creuarà el nord del país, cosa que podria reactivar les tempestes a zones del Pirineu i Prepirineu.

Els mercuris pujaran amb força a Catalunya

Tanmateix, l'atenció es trasllada ràpidament cap al sud i centre del litoral català, on s'espera una entrada significativa de mestral. Aquest vent provocarà un efecte d'escalfament de l'ambient. El flux de vent afectarà Tarragona i Barcelona, impulsant les temperatures cap a valors notablement alts per a l'època.

Tampoc no es descarta que dissabte i diumenge s'assoleixin o fins i tot se superin els 35 graus en localitats del litoral i prelitoral sud. Tot plegat en el marc d'un episodi de calor que accelerarà la sensació de ple estiu. Concretament, el model meteorològic GFS confirma aquesta previsió.

Les previsions d'anomalies marquen una diferència d'entre sis i deu graus sobre bona part del país, particularment intenses sobre el nord-est espanyol. Això es tradueix en un ambient molt càlid, impropi per als primers dies de juny, amb valors propis de mitjans d'estiu. A més, durant el cap de setmana s'espera que la sensació tèrmica sigui encara més elevada en zones afectades pel vent de ponent.

La calor obliga a prendre diverses precaucions

Per tot això, les autoritats recomanen prendre precaucions davant aquest repunt tèrmic. Per això és recomanable hidratar-se, evitar l'exposició prolongada al sol i prestar especial atenció als col·lectius vulnerables. Tot i que les tempestes seguiran a punts del nord durant les tardes, el protagonisme durant el cap de setmana serà per a la calor.