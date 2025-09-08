‘Fins i tot torrencials’: L’AEMET endureix el to i envia un avís directe a Catalunya
Les precipitacions que s'esperen per a les pròximes hores a la regió podrien deixar acumulacions considerables
L'AEMET ha llançat un avís clar i contundent sobre l'episodi d'inestabilitat que viuran avui el terç oriental peninsular i les Balears. Des d'aquest migdia i fins al pròxim dimecres 10 de setembre, s'esperen ruixats i tempestes que podran ser molt fortes i fins i tot torrencials. De fet, podrien donar-se acumulacions de pluja molt significatives en curts períodes de temps.
Catalunya es troba entre les regions on el risc és més gran. Segons una nota informativa especial difosa per l'AEMET, els primers ruixats es desenvoluparan a partir d'aquest mateix migdia a l'est peninsular. La previsió apunta a intensitats molt fortes, amb registres que podrien superar els 60 litres per metre quadrat en només 12 hores.
Un volum d'aigua capaç de causar problemes en zones urbanes, desbordaments en rambles i crescudes sobtades en lleres secundàries. D'altra banda, a l'arxipèlag balear la situació podria ser encara més delicada. Els pronòstics parlen de la possibilitat que els ruixats assoleixin intensitat torrencial durant el dia de demà.
Les precipitacions podrien deixar fins a 60 litres en tan sols una hora
A les Balears, s'esperen precipitacions que podrien deixar fins a 60 litres en una sola hora i acumulacions superiors a 140 mm en 12 hores. Aquest escenari eleva notablement el risc d'inundacions a Mallorca, Menorca i Eivissa. Al llarg de tot l'episodi, que s'allargarà fins dimecres, les tempestes no vindran soles.
L'AEMET adverteix que moltes d'elles podran anar acompanyades de calamarsa i ratxes intenses de vent, factors que incrementaran la perillositat del fenomen. Els danys en vehicles, infraestructures lleugeres i conreus són riscos afegits en aquest tipus d'episodis. A Catalunya, l'atenció està posada a les províncies de Tarragona i Barcelona, on l'impacte de les pluges podria ser acusat al litoral i al prelitoral.
També Girona i part de Lleida podrien veure's afectades per tempestes d'evolució ràpida, amb acumulacions molt irregulars però localment extremes. L'avís de l'AEMET no deixa lloc a dubtes: el paraigua serà el millor aliat durant l'inici d'aquesta setmana.
S'espera la formació de potents tempestes
Cal destacar que aquest tipus de situacions no són estranyes a principis de setembre, quan el Mediterrani conserva encara temperatures elevades després de l'estiu. És llavors quan aporta grans quantitats d'energia i humitat a l'atmosfera. L'entrada d'aire fred en altura actua com a detonant per a la formació de potents tempestes que poden descarregar amb gran intensitat en poc temps.
En entorns urbans, les acumulacions ràpides d'aigua poden provocar talls de trànsit i inundacions en passos subterranis. L'episodi s'anirà actualitzant amb nous comunicats oficials, però el missatge de l'AEMET és clar: la setmana comença amb pluges intenses i localment torrencials.
Més notícies: