‘Les tempestes afectaran…’: En aquestes regions podria diluviar en les pròximes hores
L'AEMET preveu avui l'arribada d'un front que deixarà fortes tempestes a diverses comunitats autònomes
La setmana comença amb un canvi important de temps. Durant la jornada d'avui s'espera que una massa d'aire fred en altura, que s'està apropant a la península, comenci a moure's i a provocar inestabilitat. Això, juntament amb els vents de l'est, crearà les condicions perfectes perquè es formin tempestes intenses.
Les zones més afectades seran les regions muntanyoses i les àrees de l'est i sud-est del país. Allà, el terreny i l'aire càlid del Mediterrani afavoreixen que els núvols creixin ràpidament i descarreguin amb força. El litoral i el prelitoral mediterrani seran els primers a notar aquest canvi, amb pluges que podrien ser molt abundants en poc temps.
Això portarà com a resultat unes tempestes que, en alguns punts, podrien assolir caràcter torrencial. De fet, són sis les comunitats sota avís per pluges i tempestes, segons l'AEMET.
Catalunya afronta el nivell vermell per risc extrem, mentre que Aragó i la Comunitat Valenciana estan en taronja. A les Balears, Castella-la Manxa i Múrcia l'alerta és groga, reflectint una situació d'inestabilitat que s'estén per gran part del Mediterrani. “Els ruixats i tempestes afectaran, a partir del migdia, àmplies zones del terç oriental”, assenyalen des de l'AEMET.
La situació es complicarà amb el pas de les hores
Les previsions apunten que la situació podria complicar-se amb el pas de les hores. I és que la dinàmica atmosfèrica prevista facilita l'aparició de fenòmens convectius molt localitzats però amb gran intensitat.
La màxima atenció està posada al litoral valencià, el sud de Catalunya i la mateixa Regió de Múrcia. S'espera que en aquestes zones, les precipitacions puguin assolir acumulats significatius en poc temps.
De fet, els registres podrien apropar-se als 40 litres per metre quadrat i acumulats totals que, si les tempestes es prolonguen, superarien els 100 o fins i tot 120 mm. Encara que hi ha certa indefinició en els models de predicció, la tendència apunta que les tempestes es desplaçaran en direcció nord-est. Això significa que, a més de les àrees esmentades, les Illes Balears també podrien veure's afectades per les pluges intenses a mesura que avanci la vesprada de dilluns.
Els meteoròlegs recalquen que no es tracta d'una DANA ni d'una gota freda, ja que les precipitacions no es mantindran de manera persistent durant hores. En aquest cas, els xàfecs i tempestes estaran molt associats a la dinàmica frontal i als mecanismes orogràfics. Per tant, la distribució de les pluges serà molt irregular.
Demà la inestabilitat persistirà
Demà, dimarts 9 de setembre, la inestabilitat continuarà instal·lada al terç oriental peninsular i s'intensificarà a les Balears. S'esperen ruixats i tempestes repartits per tot l'arxipèlag, convertint-se en la jornada més complicada d'aquest episodi.
En algunes zones es podran donar pluges molt fortes o fins i tot torrencials, amb acumulats que podrien arribar fins a 140 litres en només 12 hores. Unes precipitacions que podrien anar acompanyades de ratxes intenses de vent i calamarsa de gran mida.
La previsió per a aquest episodi es continuarà actualitzant, però el que queda clar és que dilluns marcarà l'inici d'un període meteorològic que exigirà vigilància especial. La tardor comença a treure el nas i amb ella, els seus símptomes. Tot un motiu d'alegria per a les persones més caloroses que ja desitgen l'arribada de la fresqueta.
Més notícies: