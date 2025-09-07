Ja hi ha data: Jorge Rey avança una notable baixada de temperatures a tot Espanya
La bonança d'aquesta setmana contrastarà amb el descens dels termòmetres de cara a les pròximes jornades
El temps farà un nou gir els pròxims dies i tot apunta que el setembre portarà una setmana marcada per la inestabilitat. El jove meteoròleg Jorge Rey ha avançat que s'esperen tempestes fortes en diversos punts del país. Totes elles acompanyades d'un descens progressiu de les temperatures que posarà fi a la calor intensa de l'inici del mes.
Segons les previsions, la primera part de la setmana vinent serà protagonitzada per l'arribada de fronts atlàntics i la formació de tempestes. València serà una de les zones més afectades per aquests episodis de pluges intenses, que començaran a formar-se els pròxims dies. A partir de diumenge, nous sistemes nuvolosos entraran des de l'Atlàntic i afectaran de ple Galícia, Astúries, Navarra, Cantàbria i Lleó.
Una inestabilitat marcada
Dilluns, la inestabilitat es traslladarà cap a la vall de l'Ebre i el centre peninsular. Tanmateix, a l'est peninsular —amb especial incidència a Aragó i Catalunya— les pluges continuaran sent fortes. Dimecres, en canvi, s'espera una treva.
L'atmosfera tendirà a estabilitzar-se i els cels es mostraran més serens, cosa que donarà lloc a un ambient més tranquil després de diversos dies de gran dinamisme meteorològic. Pel que fa a les temperatures, la calor seguirà present durant el cap de setmana, amb valors encara alts per a l'època. Tanmateix, a partir de dilluns i dimarts es notarà un canvi.
Jorge Rey ha subratllat que arribarà una baixada generalitzada dels termòmetres a tot Espanya, encara que no serà una davallada brusca. El descens serà progressiu i es mantindran temperatures agradables, pròpies d'un inici de tardor meteorològica. Aquest alleujament tèrmic suposarà una treva després de setmanes dominades per la xafogor.
El paper de l'anticicló de les Açores
La previsió a mitjà termini apunta a un canvi d'escenari per a la segona quinzena de setembre. L'anticicló de les Açores, que ja ha tingut un paper protagonista a l'estiu, tornarà a imposar-se sobre el sud d'Europa. Això es traduirà en un temps més estable i plàcid a bona part d'Espanya, amb cels serens i precipitacions escasses.
Encara que continuaran registrant-se pluges a l'est i en algunes zones del nord i Llevant, a la majoria del país s'imposarà la calma atmosfèrica. El retorn d'aquest anticicló permetrà gaudir d'una segona meitat de mes més seca i càlida, cosa que prolongarà la sensació estiuenca. Els pròxims dies estaran marcats per la inestabilitat, amb tempestes que afectaran el Mediterrani, el nord i el centre peninsular.
Jorge Rey ha posat data a aquest canvi: a partir de dilluns i dimarts es notarà de manera clara. Això sí, abans que l'anticicló de les Açores torni i garanteixi una segona quinzena de setembre tranquil·la i estable. Sens dubte, un mes de transició cap a la tardor.
