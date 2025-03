'Es veurà molt més': Francesc Mauri avisa del gran canvi que notarem des d'avui

Catalunya ha tancat una altra setmana de març i, amb ella, una situació meteorològica molt inestable. Els últims dies han estat protagonitzats per fortes pluges, nevades i fred. Ara, els meteoròlegs tenen totes les mirades posades a una última setmana de març que, de moment, porta grans novetats.

Almenys així ho ha avançat Francesc Mauri, qui s'ha atrevit a donar una boníssima notícia per a molts. I és que tot apunta que a partir d'aquest dilluns la primavera comença a despertar. Els núvols s'aniran dissipant i un canvi de temps donarà la benvinguda a una estació de l'any en què les flors reneixen.

En aquest sentit, l'home del temps de TV3 ha avançat que el sol "es veurà molt més" a partir d'aquest dilluns. "Té avui la mateixa força que el 15 de setembre", assegura. Així mateix, afegeix que és un sol que anirà guanyant força a partir d'aquesta setmana.

Francesc Mauri confirma un esperat canvi de temps

Davant aquest panorama, l'expert afirma que a partir d'avui hi haurà un "canvi clar de patró". I és que per la força de la natura les coses havien de canviar a curt termini. De totes maneres, la transició a un temps més calmat serà progressiva.

"Avui i demà encara cauran ruixats al centre i nord del país, especialment, a les tardes", avança Francesc Mauri. De fet, les pluges es concentraran aquest dilluns a la tarda al nord-est de Catalunya. També al Pirineu, on se seguirà amb un temps molt més hivernal que a la resta.

Dimarts se seguirà la mateixa tendència, i les precipitacions es mantindran al nord i est de la regió. No obstant això, no hi ha alertes activades, per la qual cosa els ruixats seran moderats. El sol es deixarà veure entre els núvols i, encara que el paraigua seguirà sent imprescindible, l'ambient serà molt més primaveral.

Unes pluges amb molt bons resultats

Deixant ja una mica enrere la intensitat de pluges dels últims dies, Francesc Mauri ha repassat l'estat dels embassaments de Catalunya. Fa ja algunes jornades que es va celebrar que l'estat de les conques internes havia millorat considerablement. En la mateixa línia s'han mantingut en les últimes hores, amb unes xifres que auguren un bon estiu de reserves.

Francesc Mauri ha explicat que les internes estan ja al 60%, igual que la de Sau i Darnius i Boadella. La de Baells, per exemple, ha assolit el 100%, una xifra que feia molt de temps que no es veia. Sens dubte, les millors notícies arriben amb una primavera que semblava adormida, però que, a poc a poc, comença a donar senyals de vida.