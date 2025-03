Oficial: Eloi Cordomí confirma la millor notícia per a les pròximes hores a Catalunya

Són molts els experts que estan pendents de l'evolució del temps a Catalunya. Sobretot després d'unes setmanes de perpètua inestabilitat, que han deixat veritables regals als embassaments de la regió. De moment, sembla que continuen arribant novetats que poden agradar a molts.

En aquest sentit, el meteoròleg Eloi Cordomí ha avançat que al llarg d'aquest dimarts pot ploure "en qualsevol punt del país". Sens dubte, un anunci que deixa una mica d'esperança que continuï plovent per tot arreu. Sens dubte, es tracta d'una bona notícia que farà que els nivells d'aigua a Catalunya continuïn augmentant.

No obstant això, les tempestes més copioses s'esperen en diverses comarques de Barcelona. De fet, el Meteocat ha activat l'alerta groga per a alguna d'elles. La intensitat de les tempestes podria arribar a deixar fins i tot calamarsa, per la qual cosa tota precaució és poca.

Una setmana de primavera, però plujosa

Les precipitacions dels últims dies han perdut força. Està clar que ja no plou com les setmanes anteriors i que els cels llueixen molt més clars a Catalunya. Amb tot, els ruixats continuaran apareixent en diferents punts de la regió al llarg de la setmana.

Encara que la primavera ja comença a sentir-se amb un lleuger augment de les temperatures i més estones de sol, les pluges es queden. D'aquí, per exemple, aquest dimarts plourà al litoral central, en punts del nord-est i el nord de Catalunya. També en punts més aïllats de l'oest, com la Terra Alta.

Quant a les nevades, la cota es posicionarà al voltant dels 1.600/1.700 metres d'altitud. Una xifra bastant similar a la dels últims dies. En aquest sentit, el Pirineu Occidental serà el més beneficiat i continuarà donant gruix a una capa consolidada després de tot l'hivern.

Eloi Cordomí, molt atent a l'evolució dels mapes

L'expert home del temps de TV3 segueix l'evolució dels mapes per oferir la seva predicció. I és que a la primavera és habitual que les tendències canviïn per segons. D'aquí que utilitzin la lectura dels mapes de predicció per informar de manera més precisa.

Sigui com sigui, el resum és que continuarà plovent a Catalunya. Molt menys que la setmana anterior, sí, però sense acomiadar-se del tot del paraigua. Una eina més que necessària i que, en contextos de sequera, és més que benvinguda.