Ni neu, ni pluges: Francesc Mauri alerta del fenomen que impactarà avui a Catalunya

Francesc Mauri segueix atent a l'evolució del temps a Catalunya. I després d'una setmana gelada, ara arriben nous fenòmens. Els que més criden l'atenció per a aquest dijous són dos: la pluja i la neu.

Però no són els únics. En aquest sentit, l'home del temps de TV3 demana especial "atenció per al temporal marítim". I és que el vent i el temps convuls que porten amb si les precipitacions, deixaran un mal en molt mal estat.

De nord a sud, tot el litoral català tindrà en les pròximes hores alertes activades pel seu fort onatge. Es preveu que a la Costa Brava arribin a registrar-se onades de fins a cinc metres. Així mateix, destaca la proximitat de la virulència amb zones de platja, per la qual cosa la precaució és màxima.

Francesc Mauri segueix de prop el temps a la regió

Francesc Mauri ha avisat que la pitjor part arribarà a partir d'aquest dijous a la tarda. La tramuntana farà que les onades vagin creixent amb les hores i que no sigui gens recomanable acostar-se a la costa gironina. La intensitat es desplaçarà fins a Barcelona i seguirà passant per Tarragona i fins a Les Terres de l'Ebre.

Malgrat que tot el litoral està en alerta, de nou el de Girona serà el més perjudicat amb alerta taronja. La mala mar seguirà activa durant tota la nit i les primeres hores del matí de divendres. Serà ja a la tarda quan la força del mar disminueixi i fins i tot es desactivin avisos en punts de Tarragona.

Més enllà d'aquest mal estat del mar, Francesc Mauri ha informat de la resta d'actualitat meteorològica a Catalunya. La neu pren el protagonisme amb precipitacions a partir dels 600 metres d'altitud. En aquesta ocasió serà el Pirineu Oriental el més beneficiat i amb la previsió d'assolir gruixos de fins a 30 centímetres.

Una setmana amb molt de moviment atmosfèric

La setmana va començar amb molt de fred a Catalunya. Els termòmetres han descendit a nivells poc habituals en punts pròxims a la costa. Per la seva banda, s'han congelat a l'interior i el Pirineu.

Al llarg del cap de setmana no s'esperen grans canvis, per la qual cosa l'ambient fred seguirà sent la dinàmica. Sens dubte, han estat uns dies de molta activitat que han fet les delícies d'experts com Francesc Mauri. L'hivern està més que consolidat i desplegant totes les seves virtuts al territori.