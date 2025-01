'A partir del...': El Meteocat avisa de quan arribaran les pluges i tempestes fortes

La setmana dels barbuts a Catalunya està fent honor al seu nom. Tradicionalment, es denomina així a la segona setmana de gener per ser, històricament, la més freda de l'any. El seu nom té a veure amb el santoral, perquè dona la casualitat que en aquesta setmana els sants que se celebren porten barba.

Però sembla ser que Catalunya no en té prou amb fred i en vol més. Així que per a aquest dijous es preveu que també plogui i nevi a la regió. La nevada arribarà a diversos punts del Pirineu Oriental, i les pluges començaran a caure amb més força "a partir del migdia".

Serà llavors quan els núvols comencin a descarregar, sobretot, en punts de Girona i Barcelona. No obstant això, també podrien caure ruixats en zones de Tarragona i Les Terres de l'Ebre. Tot plegat deixant un dijous passat per aigua i, fins i tot, neu.

Pluges i onades molt fortes al litoral

Les pluges d'aquest dijous no vénen soles i porten amb si bastant alteració marítima. Tant, que des del Meteocat han activat alertes per forts onatges a tota la costa catalana. En aquest sentit, els experts parlen d'onades de fins a cinc metres a pocs metres de la platja, per la qual cosa es demana precaució.

De totes maneres, no parlem només de pluja i onatge. També de vent, que començarà a agafar força a mesura que avanci la jornada. Especialment la Tramuntana, que juntament amb la pluja deixarà un panorama hostil en el conjunt de les comarques de Girona.

Pel que fa a les precipitacions, cal destacar la nevada que caurà aquest dijous al Pirineu Oriental. El Vall de Ter i de Núria seran dos dels focus de les tempestes de neu. Es podran acumular al voltant dels 20 centímetres de neu i la cota arribarà a descendir en alguns punts fins als 600 metres.

Les pluges no s'allargaran durant diversos dies

Encara que l'aparició de pluges és quelcom que pocs s'esperaven en aquesta setmana gelada, els més sorpresos han de saber que duraran poc. Sí que es podran allargar alguns episodis de pluja a primera hora de divendres, de nou, al nord-est de la regió. Però a mesura que avanci la tarda els cels s'aclariran deixant que sigui el sol el protagonista.

De totes maneres, el fred seguirà instal·lat durant uns dies més, sent especialment intens al nord i zones d'interior. Sens dubte, la segona setmana de gener va arrencar amb forces i ha deixat un panorama de ple hivern en el conjunt del país. Per al cap de setmana no es preveuen massa canvis, així que abric, resguard i calor.