'Entre dissabte i diumenge...': Molt d'ull amb el pròxim canvi de temps a Catalunya

La pluja s'ha presentat de forma tímida en els mapes de previsió meteorològica d'aquesta setmana a Catalunya. Està plovent, però poc i de forma gairebé anecdòtica. Sí que ho està fent amb més freqüència i intensitat en zones del Pirineu, on precipitació que s'ha convertit fins i tot en neu.

Ara bé, si hi ha un protagonista aquesta setmana al Principat, es tracta de la pujada de les temperatures. Fins a 15 graus de diferència d'un dia per l'altre en zones com la Garrotxa o el Pla de l'Estany. La part nord-est del país està sent la més beneficiada per aquest canvi de tendència que descol·loca força en ple mes de gener.

Segons els experts, aquesta tendència seguirà així uns dies més. De fet, no es preveu que canviï a curt termini. Això sí, la nit de dissabte a diumenge hi haurà un petit canvi que deixarà passada per aigua gran part del territori.

El cap de setmana arriba un nou front

Els experts asseguren que entre dissabte i diumenge arribarà un nou front que tindrà com a resultat més precipitacions. En aquest sentit, Enric Agud ha assegurat que serà un front "fugisser", però suficient perquè es noti. De nou, tornarà a deixar-se sentir amb més força en punts del Pirineu Occidental.

Allà, la probabilitat de neu tornarà a activar-se de forma considerable a partir dels 1.600 metres d'altitud. Així mateix, el meteoròleg ha avançat que la previsió és que baixi una mica més amb el pas de les hores. Aquest nou front no només deixarà pluges en diverses comarques catalanes, sinó també neu al Pirineu.

Per la seva banda, les temperatures no registraran grans canvis. S'espera que continuïn mantenint-se a l'alça igual que aquests dies, especialment, el dimecres. És tal la variació en comparació amb la setmana passada que els experts avisen que se situen per sobre de l'habitual.

Un temps confús a Catalunya

El cert és que el fred polar de la setmana passada va agafar per sorpresa a moltes persones. Sobretot a les que viuen en zones de costa i en les quals no és comú llevar-se fregant els zero graus. En aquesta ocasió, la sorpresa arriba per als que en només un dia veuran una diferència de temperatura de més de deu graus.

El temps es mostra confús en una Catalunya que travessa la seva tercera setmana del mes de gener. Per als que desitgen que torni el fred de nou han de saber que encara queda bon temps per estona. Així que paciència.