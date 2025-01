Gir de 180 graus amb les nevades a Catalunya: Enric Agud avisa del que passarà

La previsió meteorològica de la setmana ha començat amb incertesa. Núvols, però sense descarregar gaire pluja. Fred, però no tan intens com el de la setmana passada.

Una borrasca arribada de l'oest de la península, però sense acabar de quallar a Catalunya. Així i tot, sembla que totes aquestes mitges tintes finalitzaran amb l'arribada del cap de setmana. Almenys així ho ha avançat Enric Agud, qui assegura que dissabte es podria girar la truita.

Sobretot en punts del Pirineu, on començaran a caure noves nevades. Ja ha nevat aquesta setmana a l'Alt Pirineu, al voltant de la cota dels 2.000 metres d'altitud. Encara que sembla insuficient per a l'època de l'any en què ens trobem.

Enric Agud repassa l'evolució del fred a Catalunya

Un nou front serà l'encarregat de portar la neu als Pirineus de cara al cap de setmana. En aquesta ocasió sí que deixarà empremta i les nevades seran copioses als punts més alts de la part occidental. Amb tot això, es retornarà la imatge de ple hivern que sembla que s'ha anat difuminant amb els dies.

Però no només tornarà la neu, també el fred. El meteoròleg de TV3 avança que les temperatures tornaran a descendir a finals de setmana. Probablement, els mercuris no descendiran com dies anteriors, però sí que es notarà que alguna cosa ha canviat.

De totes maneres, a primera hora d'aquest dimarts encara han estat moltes les comarques que s'han despertat sota zero. I si no ha estat així, els mercuris s'han quedat molt a prop dels zero. En altres punts de la costa s'han fregat els deu.

La neu, restringida als Pirineus

Fa dues setmanes la part del Pirineu més beneficiada per les nevades va ser l'occidental. La setmana passada l'oriental amb nevades en cotes a partir dels 800 metres. Ara, sembla que la pilota tornarà a saltar cap a l'oest.

Així que en comarques com la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà o l'Alt Urgell serà on més gaudiran. Especialment a les estacions d'esquí, que esperen poder gaudir de bons nivells de neu unes setmanes més. Per la qual cosa si ets amant del fred i t'agrada la neu, ja pots planejar una escapada per dissabte i allargar el gaudi.