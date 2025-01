Confirmat: Francesc Mauri anuncia eufòric el gir notable de temps a Catalunya

Francesc Mauri s'ha pronunciat sobre les temperatures que s'esperen per a aquest dimecres a Catalunya. Uns valors sorprenents, ja que, després de dies de registres gèlids, ara arriba tot el contrari. En moltes comarques se superaran els 15 graus a primera hora de la tarda, una temperatura totalment inusual.

De fet, el meteoròleg de TV3 ha compartit un mapa que reflecteix clarament aquest canvi amb les temperatures. En aquest mapa podem observar la comparativa entre les mínimes d'avui i d'ahir. I el que queda clar és que els valors mínims han pujat amb ganes, sobretot al nord-est de Catalunya.

De fet, serà precisament allà on avui es podran assolir temperatures més pròpies de tardor o, fins i tot, de primavera. La part sud-oest de Catalunya és on menys canvis hi ha hagut, amb mínimes semblants o lleugerament més baixes aquest dimecres. Pel que fa a la part central i sud-est, la variació tèrmica serà la protagonista del dia.

Francesc Mauri explica en quines zones pujaran més les temperatures

Al Pirineu Occidental s'esperen algunes nevades aquest dimecres. En especial a partir dels 2.000 metres d'altitud i en estacions d'esquí com la de Boí Taüll o Espot. De fet, aquests llocs han estat dels més freds a primera hora d'aquest matí.

Però el fred, les temperatures sota zero i la neu d'aquests punts del territori són només una anècdota. Paral·lelament, a l'altra punta de la regió la tendència serà una altra molt més càlida. En aquest sentit, el meteoròleg de TV3 ha destacat l'ascens notable de les mínimes amb comarques com el Pla de l'Estany i la Garrotxa.

Allà l'ascens de les temperatures podrà ser de fins a 15 graus per sobre del registrat els últims dies. Per la qual cosa es podran assolir fins als 23 graus en algunes zones. Sens dubte, un canvi de temps que deixarà desubicats els veïns d'aquests municipis.

Unes mínimes per sobre del que tocaria

Enric Agud, company de Francesc Mauri a TV3, ha avançat que aquest canvi s'allargarà uns dies més. De fet, només ha destacat l'arribada d'un front "fugisser" la nit de dissabte que podria deixar algunes pluges. Ara bé, diumenge el temps tornaria a remuntar oferint un temps inusual per a un mes de gener.

En la mateixa línia, l'expert ha assegurat que les temperatures dels pròxims dies estaran "per sobre" de la mitjana. Així que després d'un fred polar, ara toca gaudir d'una treva. No és el que toca, però ja que ha arribat, caldrà celebrar-ho i aprofitar-ho amb més vida exterior i menys capes de roba.