Gran notícia del Meteocat sobre el canvi d'avui a Catalunya: 'No es descarta...'

El fred va ser la setmana passada, el gran protagonista a Catalunya. Ara, d'un extrem a l'altre, la pujada de les temperatures deixarà els termòmetres a uns nivells de tardor. Almenys així ho han confirmat des del Meteocat després de publicar la previsió meteorològica per a aquest dimecres.

Així mateix, alguns experts han avançat que alguns punts del sud de Catalunya podrien assolir fins als 20 graus. Tot això serà a partir del migdia i a causa de l'arribada del vent que farà que els mercuris vagin cap amunt. De fet, aquest matí no ha estat tan fred com els anteriors.

En pocs punts de la regió s'han despertat sota zero i les gelades han estat gairebé inexistents. Davant aquest panorama ha destacat el grau sota zero de Boí i la Tosa d'Alp, però com a casos aïllats. A la resta del país, les temperatures han estat suaus i el matí s'ha presentat plàcid.

Les temperatures pujaran al llarg del dia a Catalunya

Concretament, es preveu que les temperatures puguin pujar al llarg de la jornada entre tres i sis graus. Tot això farà que la sensació tèrmica sigui molt més agradable que dies anteriors. Sí que hi haurà núvols i fins i tot plourà en algunes zones, però amb un temps calmat.

El Pirineu serà la zona més afectada per les precipitacions a primera hora de la tarda. Serà llavors quan pugui fins i tot nevar a la cara més nord del Pirineu Occidental. En aquest sentit, es preveuen gruixos de fins a deu centímetres en estacions d'esquí com Boí Taüll.

També a Espot, on la nevada s'espera copiosa. De totes maneres, la cota de neu se situa al voltant dels 2.000 metres d'altitud i sense previsió que vagi baixant. Pel que fa a les pluges, podrien caure ruixats al sud de Catalunya, encara que res alarmant i sense avisos.

La pols en suspensió també arriba a Catalunya

Cal recordar que els experts ja van avisar que avui arribaria pols en suspensió procedent del nord d'Àfrica. Tot això també serà a la tarda, quan potser algunes pluges caiguin amb fang. Aquest fenomen no agrada a la majoria, ja que és un destorb que deixa un panorama brut i marronós allà per on passa.

Més enllà de les precipitacions i la neu, l'ascens de les temperatures és el més destacable de la jornada. Per a aquest dijous la previsió és bastant similar, encara que amb cels molt més clars. Sí que continuarà nevant al Pirineu perquè ningú oblidi que l'hivern segueix aquí, i per estona.