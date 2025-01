El contundent avís de Mario Picazo sobre el temps d'aquesta setmana: 'Entrem a...'

No cal ni recordar que fa molt de fred a Espanya aquesta setmana. Les temperatures han baixat amb ganes els últims dies, per l'arribada d'una massa d'aire molt fred procedent del continent. Un fred que es mantindrà durant uns quants dies més, ha avisat el meteoròleg Mario Picazo.

En aquest sentit, Mario Picazo ha assenyalat que no hauríem d'estar sorpresos per aquestes baixes temperatures. En una setmana que ha qualificat d'"autènticament hivernal", l'expert d'eltiempo.es ha recordat un detall que no ha passat desapercebut. "Entrem en la quinzena més freda de l'any", ha recordat Mario Picazo en el seu pronòstic.

Es tracta de les dues setmanes de l'any en què, històricament, fa més fred. Per tant, no hauria de sorprendre'ns que els valors siguin tan baixos. Caldrà seguir l'evolució de les temperatures en els pròxims dies, però tot indica que tenim assegurades les jornades gèlides.

Pluges i algunes nevades a la vista per als pròxims dies

De moment, tenim assegurat el fred, però les precipitacions continuen absents a la major part d'Espanya. Però tot això podria canviar en les pròximes hores. L'arribada d'una Depressió Aïllada en Nivells Alts (DANA) a l'est peninsular portarà amb si un escenari poc comú en algunes zones.

A partir de dijous, avisen des d'eltiempo.es, les baixes temperatures es combinaran amb les precipitacions al litoral mediterrani. És més, a les zones més altes, i també a les Balears, podrien rebre nevades lleugeres en punts poc habituals.

No parlem de gruixos molt significatius

Segons els pronòstics, aquestes nevades es produiran de manera dèbil i es concentraran en àrees muntanyoses de l'est entre dijous i divendres. Entre les regions més afectades es troben les serres de Terol, el Pirineu català i algunes zones de l'est d'Andalusia. No obstant això, les acumulacions de neu seran moderades, amb gruixos que oscil·laran entre 1 i 4 centímetres.

Encara que no s'esperen grans acumulacions, el fenomen crida l'atenció per la seva excepcionalitat en aquestes àrees. A més, les temperatures continuaran sent baixes, cosa que podria prolongar la presència de neu en els paisatges durant alguns dies. En definitiva, una mica de dinamisme atmosfèric, enmig d'unes altes pressions que no volen marxar.