Adeu a la calma: Mario Picazo encén les alertes a Espanya i avisa de pluges intenses

La calma ha estat la tònica general en les últimes setmanes a Espanya, però tot això s'ha acabat. Així ho ha confirmat el meteoròleg Mario Picazo, qui ha advertit sobre l'arribada de pluges intenses i molt fred. Unes temperatures gèlides que guanyaran terreny en els pròxims dies en gran part de la península.

L'arribada d'aire fred des de l'est d'Europa impactarà significativament en les temperatures, especialment al Mediterrani. Durant aquests primers dies de la setmana, un anticicló al nord bloquejarà l'entrada de fronts atlàntics. Al mateix temps, assenyala Mario Picazo, una borrasca pròxima a Tunísia es desplaçarà cap al nostre país.

Molts ulls amb les pluges en aquestes regions, avisa Mario Picazo

Amb el moviment retrògrad d'aquesta DANA, una massa d'aire més fred s'instal·larà sobre part de la península. Afectarà principalment el litoral mediterrani peninsular i les Illes Balears, baixant notablement la cota de neu.

Les precipitacions es concentraran en comunitats com Catalunya, Comunitat Valenciana, Múrcia i Andalusia. Al mateix temps, les pluges podrien arribar a ser intenses també a Ceuta i Melilla. En aquestes àrees, el risc de ruixats serà considerable.

Quant a les nevades, a causa de les baixes temperatures, la cota serà relativament baixa. És per això que, segons Mario Picazo, començarem a veure neu en moltes muntanyes de l'est peninsular. A la Serra de Tramuntana, a Mallorca, això sí, és on més probabilitats tenen de rebre una bona nevada.

Ambient de ple hivern a Espanya

A més de les precipitacions, Mario Picazo ha advertit que el fred serà el protagonista de la setmana en gran part d'Espanya. Durant el dia, les temperatures romandran baixes, però serà durant la nit quan els termòmetres descendiran de forma més notable.

En les zones interiors, la combinació de cels clars i la manca de vent afavorirà la formació de gelades intenses. Les mínimes podrien acostar-se als -10 °C en algunes localitats.

Al nord, el panorama no serà menys gèlid, amb màximes que difícilment superaran els 10 °C durant les hores centrals del dia. A la nit, els registres mínims cauran fins als -4 o -5 °C, fent d'aquesta una de les setmanes més fredes de l'hivern.

No obstant això, aquest escenari contrasta fortament amb el que es viurà a Canàries. Per allà les temperatures seguiran sent suaus, assolint els 20 °C o més, acompanyades de cels clars i temps estable.