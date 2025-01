El Meteocat s'avança a l'AEMET i posa en alerta tota Catalunya: 'Avís de perill'

El temps a Catalunya travessa una de les setmanes més intenses pel que fa al fred. Lluny que les temperatures sota zero d'aquest dilluns quedin en una anècdota, el pitjor està per arribar. Almenys així ho pronostiquen des del Meteocat, amb la publicació d'un mapa que espanta els més fredolics.

Aquest dilluns, la majoria de comarques catalanes ja s'han despertat amb uns mercuris glaçats. Ara bé, el d'aquest dimarts s'aveïna encara més intens. Sobretot per a comarques en les quals habitualment el fred no serà tan intens.

Es tracta de comarques del litoral, les quals estan en alerta taronja per intens fred a partir del dimarts al matí. En realitat, tal com es desprèn del mapa del Meteocat, són poques les zones de la regió que se salvaran de la pitjor part. Tot i això, estaran en alerta groga a la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, la Cerdanya, el Ripollès i el Berguedà.

El fred deixarà glaçada Catalunya

El Lluçanès, el Moianès, el Barcelonès, el Baix Llobregat i el Garraf conclouen la llista perquè hi farà fred, però no tant. Per contra, la resta de Catalunya entrarà aquest dimarts en alerta taronja. Una alerta que el Meteocat l'ha situat en un quatre sobre sis, una xifra considerablement glaçada.

La pitjor part s'espera per al dimarts al matí. D'aquesta manera, se seguirà amb la mateixa tendència que aquest dilluns. Ja és habitual que els termòmetres se situïn sota mínims a primera hora del matí, deixant estampes glaçades i de pur hivern.

De cara al migdia els mercuris començaran a pujar. Tant que el Meteocat ha desactivat les alertes per a la tarda, deixant un ambient fred, però molt més agradable. Tot això no serà més que un descans, ja que el dimecres al matí la dinàmica serà la mateixa.

Un fred que ha arribat per quedar-se uns dies

Lluny de veure desaparèixer les alertes amb l'avanç de la setmana, el cert és que les alertes per fred es mantindran uns dies més. El dimecres, Catalunya tornarà a despertar-se glaçada, encara que en aquesta ocasió amb algunes comarques més en alerta groga que taronja. En aquesta línia, els experts han assegurat que entre el dijous i el divendres podrien arribar algunes precipitacions en forma de neu al Pirineu.

Amb tot això, ja es pot confirmar que l'hivern ha desplegat totes les seves ales a Catalunya. No s'espera que els termòmetres es relaxin a curt termini i durant tota la setmana serà imprescindible escalfar-se a casa. La Setmana dels Barbuts, explica la cultura popular que, una vegada més, poques vegades falla.