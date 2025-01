Possible gir de 180 graus amb el temps a Catalunya: fred, pluges i molta neu

El temps a Catalunya està en constant evolució. El que primer eren anticiclons i una meteorologia més o menys estable, ara es tradueix en fred i pluja. Encara que està tot per definir, els models de predicció apunten a aquesta nova tendència.

No hi ha dubte que la nova setmana ja ha començat amb canvis considerables. El fred d'aquest dilluns al matí ha agafat per sorpresa a molts. Els mercuris s'han situat sota zero a la majoria de comarques catalanes i han deixat clar que el canvi ja ha arribat.

Ara bé, què passarà al llarg de la setmana? Doncs segons els experts, hi ha diferents fronts oberts que podrien canviar el panorama. Si es compleix el model de previsió americà, Catalunya no només tindrà fred, sinó també pluja i neu.

Un temps típic de gener amb pluges i neu a les cotes més altes

La incertesa està sent l'única constant al llarg d'aquestes setmanes. El normal i previsible seria que nevés de forma gairebé diària a les cotes més altes de Catalunya. Però no està sent així, ja que aquest tipus de precipitació s'està concentrant, sobretot, a la Vall d'Aran.

D'aquí que totes les mirades estiguin posades en un canvi de tendència. En l'arribada d'un nou front fred que faci canviar la dinàmica i cobreixi de blanc la totalitat del Pirineu. I això precisament és el que pot passar al llarg d'aquesta setmana, en especial, a partir del dijous.

Hi ha diferents models de previsió i tots ells mostren diferents finals. Ara bé, l'americà indica que un front que actualment se situa a Itàlia, a finals de setmana, podria deixar precipitacions a Catalunya. Però no unes qualssevol, sinó abundants nevades al Pirineu que serien rebudes amb alegria.

La neu que tant espera el sector

Els comentaris a les prediccions dels experts a les xarxes socials no han trigat a arribar. Són molts els que es queixen que només es tracten de prediccions que, en algunes ocasions, mai arriben a complir-se. Els que més es queixen són els amants de l'hivern, els que esperen en candeletes poder treure les botes de neu de l'armari.

Que una previsió es quedi a casa sol ser ja habitual, d'aquí que els meteoròlegs demanin precaució. També la revisió diària d'uns mapes que evolucionen i, de vegades, no sempre com el sector de la neu desitja. Una vegada més caldrà esperar per saber si, finalment, el temps canvia i porta les pluges i la neu que s'espera a Catalunya.