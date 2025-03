Confirmat: Gir de 180 graus amb les tempestes i la neu a Catalunya aquests dies

La nova setmana arriba amb novetats meteorològiques per a Catalunya. Després d'unes llargues setmanes de pluges, neu i fred, sembla que la tendència està a punt de canviar. Això sí, no serà ni d'un dia per l'altre, ni de cop a tota la regió.

En aquest sentit, alguns experts avisen de les zones del territori en les quals seguirà havent-hi una inestabilitat marcada. Es tracta del nord-est de Catalunya, on els xàfecs seguiran uns dies més. Això sí, molt més localitzats i amb una virulència menor que la de les últimes jornades.

Les pluges apareixeran de nou a les tardes, moment en què la inestabilitat tornarà a agafar més força. De moment, es preveu que aquest dilluns plogui a comarques com la Selva, Osona o la Garrotxa. També en punts més a l'interior com el Bages o el Solsonès, així com al Pirineu.

Un temps que anirà canviant a poc a poc a Catalunya

Dimarts al matí ja es llevarà tapat al conjunt del Pirineu català. Per la qual cosa s'esperen precipitacions des de la Vall d'Aran fins al Ripollès. També a l'Alt Empordà, seguint amb la tendència humida del nord-est de Catalunya des de fa setmanes.

A la tarda, tornaran a agafar força els xàfecs en punts de l'interior, encara que de forma molt més testimonial. De fet, les pluges s'aniran alternant amb moments de núvols i sol, mostrant un clar canvi de temps. Pel que fa a la neu, també es registraran algunes precipitacions a partir dels 1.500 metres.

Tot i això, no seran les copioses nevades de dies enrere, per la qual cosa els gruixos seran menors. Amb aquesta previsió, es confirma que la inestabilitat encara es quedarà unes jornades més a Catalunya. Això sí, ha perdut molta força i les pluges i nevades que hi hagi no seran de la mateixa magnitud que abans.

La primavera comença a treure el cap

De cara a dimecres la tendència serà molt més diferent. El sol regnarà a gairebé tota la regió i les temperatures de forma inevitable aniran a l'alça. Les zones de costa seran les més beneficiades i els mercuris començaran a pujar fins a assolir unes xifres molt més primaverals.

D'aquesta manera, l'última setmana de març comença a assemblar-se més al que vindria a ser l'inici de la primavera. Amb ella, també vindrà un temps molt més plàcid i que convidarà a fer activitats a l'aire lliure. Una vegada més, es demostra que amb una mica de paciència, al final, tot arriba.