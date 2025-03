Gerro d'aigua freda de l'AEMET per a les pròximes setmanes a Espanya: 'Es presenten...'

Són molts els que esperen que avancin els dies per veure si canvia el temps a Espanya. La consecució incansable de borrasques ha fet que sigui difícil buscar llocs amb bon temps al nostre país. Per tot això, l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha desvelat com podria venir el temps en les pròximes setmanes.

En aquest sentit, durant l'última setmana de març, el panorama meteorològic experimentarà un canvi significatiu. Els vents de component nord seran els predominants, la qual cosa portarà amb si un descens de temperatures i una redistribució de les precipitacions. Les pluges més abundants es concentraran a l'extrem nord peninsular i en zones de Balears.

Mentrestant, en gran part de la Península, les precipitacions seran escasses. Quant a les temperatures, s'espera que siguin inferiors als valors habituals per a aquesta època de l'any. El que podria traduir-se en un ambient més fred del que tocaria.

La tendència a temperatures inferiors a la mitjana continuarà durant la primera setmana d'abril. Segons els models meteorològics actuals, l'ambient fresc es mantindrà a la major part del país, reforçat pels vents del nord. Per la seva banda, les precipitacions continuaran sent abundants a l'extrem nord, amb possibilitat d'acumulacions significatives.

L'AEMET avisa d'unes temperatures per sota de la mitjana

A més, els dos arxipèlags, tant Balears com Canàries, podrien experimentar pluges per sobre de la mitjana per a l'època de l'any. Per a la segona setmana d'abril, la incertesa en les previsions augmenta. No obstant això, els models actuals apunten que les temperatures continuarien per sota de la mitjana.

Així mateix, s'espera que les pluges superin els valors normals per a aquestes dates. És important tenir en compte que aquest pronòstic podria canviar en futures actualitzacions a mesura que es disposi de noves dades. Els experts recomanen mantenir-se atents als butlletins meteorològics per obtenir informació més precisa sobre l'evolució del clima en els pròxims dies.

Un abril amb un temps no tan primaveral

Davant aquest panorama, les pròximes setmanes estaran marcades per temperatures més fredes del normal i pluges concentrades al nord peninsular i els arxipèlags. Es recomana a la població prendre precaucions davant aquest canvi de patró. Així com estar preparats per a un inici d'abril amb condicions meteorològiques inestables.

Sens dubte, es tracta d'una situació que agradarà a molts, ja que les setmanes de pluges incessants ja estan fent mossa. No obstant això, tard o d'hora el sol acabarà dominant la situació i les pluges començaran a desaparèixer. Això sí, encara caldrà tenir una mica més de paciència.