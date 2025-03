Confirmat per Eloi Cordomí: en aquestes comarques podria ploure en les pròximes hores

Catalunya viurà avui una jornada marcada per l'estabilitat meteorològica, amb cels majoritàriament assolellats i temperatures suaus, pròpies de la primavera. Ara bé, Eloi Cordomí s'ha encarregat d'avisar que les pluges no han desaparegut del tot. Per la qual cosa encara es necessitaran els paraigües en alguns punts.

Concretament, el meteoròleg de TV3 parla de ruixats en zones entre Girona i Barcelona, sobretot a l'interior. En aquest sentit, des del Meteocat confirmen que aquesta tarda podria ploure en comarques com el Pla de l'Estany o Osona. Ja més cap al nord, també plourà al Ripollès i el Berguedà.

D'aquesta manera, Eloi Cordomí recorda que encara queden restes de precipitacions i que aniran caient a mesura que avanci la setmana. De fet, divendres se seguirà amb la mateixa tendència de sol a primera hora del matí i pluges a la tarda. A més, aquest dia nevarà a la Vall d'Aran, augmentant el mantell blanc que fa mesos que llueix a les cotes més altes del Pirineu.

La previsió d'Eloi Cordomí, més enllà de les pluges

Ara bé, Eloi Cordomí avança que, en termes generals, el temps a Catalunya serà "primaveral". Això es tradueix en temperatures que fregaran els 20 graus en molts punts i cels assolellats. Sens dubte, un temps que molts esperaven i que puja els ànims de qualsevol.

A Barcelona s'espera un dia amb intervals de núvols i sol, assolint una temperatura màxima de 16 °C i una mínima de 8 °C. Per la seva banda, Tarragona gaudirà de condicions similars, amb màximes de 18 °C. A l'interior, Lleida registrarà una temperatura més contrastada, amb una màxima de 18 °C i una mínima de 4 °C.

Mentre que Girona tindrà una jornada amb cels parcialment ennuvolats i temperatures entre els 8 °C i els 18 °C. Queda clar que en aquesta època de l'any els contrastos entre el dia i la nit són molt forts, d'aquí que arribin els refredats. De totes maneres, es presenten dies per sortir al parc i a la natura i gaudir de l'espectacle després de les pluges.

Un temps de primavera en els pròxims dies

Aquestes condicions reflecteixen una clara estabilització del temps a la regió, després d'un període de pluges intenses en setmanes anteriors. L'anticicló ha reprès la seva posició habitual, afavorint un clima més sec i assolellat en gran part d'Espanya. D'aquí que sigui recomanable aprofitar el bon temps per a fer activitats a l'aire lliure.

Encara que es recomana mantenir-se atents a possibles canvis meteorològics. I és que al llarg de les tardes d'aquesta setmana seguiran caient alguns ruixats localitzats entre Barcelona i Girona. Així mateix, cauran algunes nevades i bufarà el vent.