Ni pluges, ni nevades: Eloi Cordomí avisa del fenomen que s'intensificarà avui

Eloi Cordomí ha avisat d'un fenomen que s'obre pas aquest dimecres a Catalunya. Després d'una tarda de dimarts humida i amb tempestes, la tendència canvia clarament en les pròximes hores. Tot un regal per als que ja volen gaudir de l'aire lliure sense haver d'estar pendents del cel.

No obstant això, el meteoròleg ha assegurat que qui entra en escena aquest dimecres és el vent. Per a això, ha compartit dues imatges de previsió de fortes ratxes, així com de possibilitat de precipitacions. Pel que fa al vent, bufarà amb especial intensitat al nord-est i al sud-oest de Catalunya.

Concretament, a les comarques de Girona la tramuntana podrà assolir fins als 70 km/h. Per això, es demana precaució, especialment a les zones més properes a la costa. En aquests dies de forts vents, les onades solen assolir considerables altures suposant un risc per a les persones.

Eloi Cordomí anuncia on seguirà plovent

Altres dels punts on més vent farà al llarg del dia és a les Terres de l'Ebre. Allà, les ratxes podrien assolir els 56 km/h, una xifra menor que a Girona, però igualment alta. En aquest cas, el mestral prendrà el protagonisme durant diverses hores del dia.

Ara bé, les pluges també seguiran apareixent en alguns punts del país. De nou, el Pirineu serà el més beneficiat per diversos ruixats localitzats i molt més lleus que ahir. També podria ploure, encara que amb menys intensitat, a comarques entre Girona i Barcelona.

A la resta del territori el sol regnarà amb força i ganes. Sí que bufarà el vent en termes generals, però es preveu que a mesura que avanci el dia vagi disminuint la seva intensitat. D'aquí que puguin arribar a assolir-se fins als 20 graus en punts del prelitoral i litoral català.

La frase que molts esperaven

Eloi Cordomí ha articulat avui una frase que molts feia dies que volien escoltar: "Avui farà bastant sol". I no és per menys, ja que Catalunya ha registrat un mes de març àmpliament plujós. Tot això s'ha traduït en una de les pujades més importants dels nivells dels pantans dels últims 25 anys.

Ha plogut molt i durant molts dies, però sense fer mal i regant de forma general el territori. Això ha tingut com a resultat unes bones reserves d'aigua a les conques internes, unes de les més assotades per la sequera. Així doncs, Eloi Cordomí anuncia sol, però després de tants dies de pluja, això també és una bona notícia.