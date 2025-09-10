Es confirma un canvi brusc de temps a Espanya: Roberto Brasero llança una 'bomba'
El meteoròleg ha avançat la tendència meteorològica per als pròxims dies, tranquil·litzant molts
Espanya afronta en les pròximes hores un canvi brusc en la situació meteorològica després de diversos dies de pluges intenses i tempestes. Segons la previsió del meteoròleg Roberto Brasero, aquest dimecres s'espera una notable millora en àmplies zones del Mediterrani. Això posarà fi a un episodi que ha deixat importants acumulacions d'aigua i fenòmens tan cridaners com mànegues marines.
Durant les últimes jornades, Balears ha estat un dels territoris més afectats. A Calvià, per exemple, s'han recollit fins a 100 litres per metre quadrat, una xifra que reflecteix la intensitat de les precipitacions. Tanmateix, l'escenari ha començat a canviar amb l'arribada del nou dia.
Un ambient més estable en bona part d'Espanya
Les previsions apunten que les pluges es desplaçaran cap al Mediterrani, deixant un ambient més estable en gran part del litoral est. Només s'espera que durant la tarda puguin registrar-se ruixats aïllats en punts concrets com Mallorca o Girona. A la resta d'àrees mediterrànies predominaran els cels assolellats i es produirà un ascens de les temperatures.
El nord peninsular, en canvi, viurà un escenari diferent. Un front recorrerà Galícia, la cornisa cantàbrica i els Pirineus, provocant precipitacions més abundants a l'oest gallec. A la Meseta nord també podrien aparèixer ruixats aïllats durant la tarda, encara que de caràcter més feble.
Cap al centre i el sud peninsular s'imposaran els cels serens. A Canàries, la situació es mantindrà amb nuvolositat al nord de les illes occidentals i temps més assolellat als vessants sud. De cara a dijous i divendres, la previsió és clara: el termòmetre tornarà a pujar i es viuran jornades de calor.
Aquest episodi d'inestabilitat no només ha portat pluges. També ha deixat imatges espectaculars, com mànegues marines entre la península i Balears, autèntics "tornados d'aigua". Però el més preocupant han estat els anomenats esclafits, fenòmens meteorològics que han sorprès veïns i turistes.
Els fenòmens adversos han protagonitzat els últims dies
A Callosa de Segura (Alacant) i en un centre comercial de Xàtiva (València) es van viure episodis que van desfermar moments de pànic. Els esclafits consisteixen en corrents d'aire descendent molt intenses que s'originen a l'interior dels núvols de tempesta. Quan aquesta massa d'aire està molt carregada d'humitat, pot provocar pluges torrencials durant uns minuts.
Si, en canvi, travessa capes càlides, el resultat és un vent extremadament fort i un augment brusc de les temperatures, el que es coneix com a esclafit càlid o tèrmic. Exemple d'això va ser l'episodi registrat durant un festival de música a Cullera el 2022. Amb aquest teló de fons, Espanya encararà ara una transició cap a un temps més estable.
Encara amb alguns últims cops tempestuosos en zones concretes. L'advertiment de Roberto Brasero confirma que el temps al nostre país no dona treva i obliga a mantenir-se atents a cada nova previsió. De moment, toca treure de nou les sandàlies.
