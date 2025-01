Comunicat urgent del Meteocat sobre la nevada d'avui a Catalunya: 'Podria...'

La neu serà la protagonista indiscutible d'aquest dijous a Catalunya. Les nevades a les zones de muntanya podrien ser copioses en diversos punts i la cota de neu es presenta molt baixa. Tant, que des del Meteocat avisen que encara ha descendit més en les últimes hores.

El que fa uns dies podrien ser nevades al voltant dels 800 metres, aquest dijous la cota "podria baixar fins als 600". Això significa que nevarà en moltes zones de les comarques del Moianès, Osona i el Ripollès. Encara que la nevada serà generalitzada a la part nord-est del país, en alguns punts tindrà especial importància.

Almenys així ho expliquen des de Projecte 4 Estacions, on apunten directament a les zones més afectades per la neu. La serralada transversal del nord-est català registrarà els majors gruixos de neu al llarg de la jornada. Allà es podran arribar a superar fins als 30 centímetres de gruix, cosa que confirma l'arribada d'una gran nevada.

Les zones de Catalunya en les quals s'espera més neu

En la mateixa línia, els experts avisen que el Massís dels Ports serà un altre dels punts en què més neu tindran. Per la qual cosa es demana precaució a tots els conductors que hagin de desplaçar-se per aquestes comarques. La precipitació en forma de neu ha començat a primera hora al Ripollès i s'anirà expandint amb el pas de les hores.

De fet, el Meteocat ha activat alertes per nevades a partir d'aquesta tarda en fins a quatre comarques del nord-est de Catalunya. Concretament, nevarà al Ripollès, la Garrotxa, Osona i la Selva. A la Cerdanya també podrien caure alguns flocs, encara que sense avisos activats i amb molta menys intensitat.

Paral·lelament, les precipitacions cauran en forma d'aigua en altres punts de la regió. De fet, seguiran concentrant-se a la demarcació de Girona i descendiran fins a deixar ruixats a Barcelona i Tarragona. Per últim, el Meteocat ha activat alertes pel mal estat del mar en el conjunt del litoral català.

La nevada no durarà molt de temps

Sens dubte és una bona notícia que nevi en zones com el Pirineu Oriental on, normalment, les precipitacions són més escasses que a l'Occidental. Les estacions d'esquí i el sector d'alta muntanya celebraran per tot el que val el regal en forma de neu que els arriba. Tot i això, la nevada durarà poc i de cara al divendres ja es preveu que desaparegui.

Així ho mostren també els mapes de previsió del Meteocat. Serà a partir de la tarda quan els cels s'aclareixin completament i el sol torni a regnar. Seguint amb la línia d'aquesta setmana s'espera que segueixi fent molt fred, encara que amb un ambient molt més calmat.