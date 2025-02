Gir de 90 graus a Catalunya: aquestes són les comarques més afortunades aquest dimarts

Catalunya avança en la seva penúltima setmana del mes febrer i ho fa amb algunes comarques millor situades que altres. El temps d'aquests dies és molt variable, amb sol, núvols, matins freds i tardes en què ens traiem les jaquetes. El cert és que la presència de les altes pressions es nota, perquè les pluges, llevat d'excepcions, estan totalment desaparegudes.

Aquest dimarts, això sí, el que més tindrem seran núvols, encara que no deixarà precipitacions. En aquest sentit, els més afortunats seran els que visquin a l'interior i, sobretot al Pirineu. Serà per allí on més vegin el sol, amb cels clars i temperatures relativament suaus.

En canvi, al litoral i gran part de l'oest els cels es mantindran bastant tapats, amb boires persistents a Ponent. El responsable d'aquests núvols serà un flux marítim, que provocarà que els núvols cobreixin gran part del cel. Aquest fenomen farà que la jornada es presenti grisa i una mica freda.

Fins i tot podrien tenir algunes pluges lleugeres, especialment al sud de Catalunya. Les comarques del Baix Ebre i el Montsià seran les més afectades per aquestes petites precipitacions. Serà allí on els vents humits impactaran de forma més directa.

El sol serà el protagonisme a l'interior i el Pirineu

D'altra banda, la situació serà completament diferent de la de les comarques més allunyades de la costa, que es beneficiaran de l'estabilitat atmosfèrica i gaudiran d'un dia molt més assolellat. Les temperatures en aquestes zones, especialment a les comarques del Pirineu, es mantindran més agradables. Amb cels clars durant gran part del dia.

La bona notícia per als amants del sol és que al Pirineu els vents de llevant no afectaran tant i el sol brillarà amb intensitat. A més, encara que algunes zones de l'interior de Catalunya podrien començar el dia amb boira, desapareixeran a mesura que avancin les hores. Tot això deixant pas a una major claredat.

El sol es mostrarà amb força a mesura que el dia avanci, convertint-se en una de les millors jornades per gaudir a Catalunya. Per contra, les zones de la costa tindran una jornada més grisa, amb cels tapats i temperatures una mica més fresques, la qual cosa afectarà la sensació tèrmica durant el matí. Els que esperin dies assolellats hauran de dirigir-se a les comarques de l'interior, on el sol serà el gran protagonista.

Les pluges hauran d'esperar una mica més

La calma i l'estabilitat d'aquest dimarts contrasta amb la situació que s'espera per al pròxim cap de setmana. Serà llavors quan les pluges i la neu puguin fer acte de presència, especialment el dissabte. Per ara, toca aprofitar el bon temps a les comarques més afortunades aquest dimarts, on el sol brillarà amb més força.

Encara que molts esperin i celebrin l'arribada del sol, el cert és que Catalunya segueix necessitant que plogui. Sobretot de cara a un estiu que, en alguns punts, encara es preveu sec. Així que el temps mixt d'aquesta setmana podria ser la poció perfecta per arribar a la calor amb unes millors reserves d'aigua.