Atenció al dissabte: La part de Catalunya on podrien caure 25 centímetres de neu

La neu a les muntanyes és un dels decorats més bonics i esperats de l'hivern. Però no sempre cau i arriba quan es vol o necessita. De fet, en ple mes de gener encara hi ha moltes localitats del Pirineu que esperen la gran nevada.

És el cas de comarques com l'Alta Ribagorça, on l'estació d'esquí de la Vall de Boí espera poder prescindir del que és artificial. No passa el mateix a la Vall d'Aran, on les nevades han estat més copioses i l'estampa és típica de postal. El cert és que l'hivern ha començat fa menys d'un mes, per la qual cosa encara hi ha marge de millora.

En aquesta línia s'han manifestat ja alguns experts, els quals, han donat una de les notícies més esperades. I és que aquest cap de setmana es preveu que arribi la neu a cotes més baixes de les que han estat habituals. En un principi, la matinada de dissabte podria començar a nevar per sobre dels 2.500 metres d'altitud, una xifra molt elevada.

La neu anirà baixant de cota a mesura que avanci el cap de setmana a Catalunya

Ara bé, a mesura que passin les hores, la neu anirà caient cada cop a altituds més baixes. Concretament, a la tarda ja podrien arribar nevades al voltant dels 1.500 metres, per la qual cosa el descens hauria estat important. Se seguirà la mateixa tendència amb el pas de les hores i la matinada de diumenge nevarà encara més avall.

Als 1.000 metres d'altitud ja podrien caure flocs de neu, per la qual cosa seran molts els que celebraran l'arribada d'aquest front. Però la bona notícia no és només que nevarà, que ja ho és. Si no que, a més, ho farà amb ganes.

En aquest sentit, es preveu que s'arribin a acumular 25 centímetres de gruix i que, fins i tot, en alguns punts se superin. Sens dubte, són unes xifres que fa dies que s'esperen en una zona de Catalunya en què la neu és part del seu motor econòmic. El vent seguirà bufant també en aquestes comarques, en aquesta ocasió amb força de nord-oest.

Les nevades avancen l'arribada d'un fred polar

És habitual que després d'hores de nevades, les temperatures generals baixin. I això és el que passarà a partir de dilluns a Catalunya. Entrarà en escena un canvi de temps provocat per l'entrada d'un fred polar que farà que els mercuris vagin cap avall.

Tot això farà que el panorama sigui molt més hivernal del que és aquesta setmana. El fred polar obligarà a abrigar-se i no distingir tant entre l'interior i la costa, on aquests dies s'estan assolint els 20 graus. En definitiva, el cap de setmana nevarà i el fred tornarà a instal·lar-se a partir de dilluns.