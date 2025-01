Torna l'hivern: aquest dia cauran en picat les temperatures a tot Catalunya

El temps a Catalunya no està sent tot l'hivernal que a molts els agradaria. Hi ha hagut dies de fred, sobretot a zones de l'interior i del nord, però l'ambient hivernal no s'ha mantingut gaire. L'entrada de l'anticicló ha fet que les temperatures siguin bastant estables i que hi hagi absència de pluges i fred intens.

Al llarg d'aquesta setmana la tendència ha estat semblant. De fet, el vent reescalfat de dijous ha fet que a primera hora del matí se sentís un ambient de finals de tardor. Novament, el litoral ha estat el més beneficiat per aquesta pujada de les temperatures.

Ara bé, al final tot acaba caient pel seu propi pes i amb l'hivern sembla que passarà el mateix. I és que els experts ja avisen que, a partir de diumenge, les temperatures seran molt més baixes. Arribarà un canvi de temps que, encara que no serà dràstic, sí suficient.

Un canvi de temps amb el cap de setmana

L'entrada d'un front fred farà que a partir de diumenge les temperatures marquin altres números. Lluny quedaran els 15 graus d'aquesta setmana, els quals han desentonat bastant per tractar-se d'un mes de gener. De totes maneres, els experts avisen que no serà res exagerat.

"No serà res especial ni d'hivern cru", avisen, però almenys sí que confirmen que els mercuris aniran a la baixa. Tot això coincideix alhora amb les nevades que s'esperen al Pirineu Occidental. En aquesta part de Catalunya podrien acumular-se fins a 25 centímetres de neu gràcies a les nevades previstes per dissabte i diumenge.

A més, el vent de component nord-oest seguirà bufant en gran part del país, per la qual cosa hi haurà diversos factors que ajudaran a baixar les temperatures. Amb aquesta dinàmica començarà també la setmana vinent, la qual serà més freda que l'actual. En la mateixa línia s'ha mostrat Enric Agud, qui ha pronosticat una segona setmana de gener molt més d'acord amb l'època.

El disgust dels amants de l'hivern

El pronòstic de canvi de temps d'alguns experts a les xarxes socials no ha agradat a tothom. I és que consideren que totes les notícies relacionades amb el temps a Catalunya són "descafeïnades". Plou, però poc, neva, però no massa, farà fred, però sense exagerar.

Sens dubte són pronòstics que haurien de ser més severs per tractar-se de ple hivern. No obstant això, el millor és esperar i confiar que tot canviarà. La neu, el fred, les gelades i les mans congelades arribaran i es quedaran durant unes inevitables setmanes de pur hivern.