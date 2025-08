'Una alenada d'aire fresc': els experts confirmen per fi la gran notícia a Espanya

L'onada de calor torna a ser protagonista a tot Espanya aquesta setmana. Les temperatures extremes no donen treva, amb màximes que superen els 40 graus a bona part del país. L'estiu ha entrat en una fase ofegant i molts es pregunten quan arribarà l'esperat alleujament.

L'AEMET havia assenyalat el diumenge 10 d'agost com a possible punt final d'aquest episodi de calor. Tanmateix, les últimes actualitzacions no són tan optimistes. És probable que aquesta onada es prolongui més enllà del cap de setmana, almenys fins a començaments de la pròxima setmana.

Una gran notícia enmig de la calor: el Mediterrani resisteix

Però no tot són males notícies a Espanya. Els experts han posat el focus en un aspecte positiu que, en plena onada de calor, suposa una veritable “alenada d'aire fresc”. I és que les aigües del Mediterrani han aconseguit mantenir una temperatura més normal de l'esperada per aquestes dates.

Segons explica el meteoròleg i doctor en física JJ González Alemán, el comportament de la circulació atmosfèrica en les últimes setmanes ha estat clau. "Gràcies a la dinàmica de circulació atmosfèrica de les últimes setmanes, les aigües superficials del Mediterrani ja dibuixen un panorama més normal".

Aquest fenomen, que ha passat desapercebut per a molts, és de gran importància per als ecosistemes marins. Evitar temperatures extremes a la superfície del Mediterrani permet reduir l'estrès tèrmic sobre la fauna marina. I ajuda a mantenir l'estabilitat dels hàbitats submarins.

A diferència d'altres estius, en què la mar ha registrat valors rècord a aquestes altures d'agost, enguany la situació és una mica més continguda. Les temperatures superficials es troben dins de paràmetres més habituals, cosa que ha sorprès fins i tot els especialistes.

La dinàmica atmosfèrica, amb l'entrada de pertorbacions al voltant de la península, ha ajudat a dissipar part de la calor acumulada. Aquesta alternança de masses d'aire més fresques ha estat un aliat inesperat per als ecosistemes marins.

Risc de nous pics en les pròximes setmanes

Tanmateix, els experts adverteixen que l'estabilitat és fràgil. L'onada de calor que assota Espanya aquesta setmana podria canviar el panorama en qüestió de dies si les altes temperatures persisteixen.

Tot i que la situació actual del Mediterrani és millor que en anys anteriors, els meteoròlegs mantenen la cautela. JJ González Alemán avisa que la circulació atmosfèrica podria tornar a afavorir episodis d'escalfament extrem a la mar.

El risc continua latent, especialment si les altes pressions i l'anticicló imposen el seu domini durant la segona meitat d'agost. Si es produeix, aquestes situacions podrien disparar les temperatures superficials de l'aigua fins a nivells crítics.

Els pròxims dies seran determinants. Si l'atmosfera no trenca la dinàmica d'estabilitat i les temperatures a terra es mantenen elevades, el Mediterrani podria entrar novament en una fase de sobreescalfament.