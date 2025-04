Avís d'última hora del Meteocat: 20 comarques en alerta pel que arriba diumenge

Sembla que les pluges tornen a instal·lar-se a Catalunya. Després de setmanes on el sol, encara que amb alguns núvols, ha tornat a ser el protagonista, especialment després d'un març plujós, tot torna a canviar de nou.

Segons les previsions del Meteocat, un nou episodi de precipitacions acompanyades de tempestes sembla que està per arribar. De fet, fins i tot s'han activat alertes en fins a 20 comarques catalanes per intensitat de pluges.

20 comarques en alerta groga per pluges diumenge

Aquest cap de setmana, Catalunya es prepara per a un canvi dràstic en el clima. El Meteocat ha llançat una alerta que afecta 20 comarques de la comunitat a causa de l'arribada de pluges intenses i tempestes.

La pitjor part arribarà diumenge a la tarda, quan s'espera que les precipitacions afectin gran part del territori català. Un fenomen que no només es concentrarà a les comarques de l'interior. També podria estendre's cap a algunes zones de la costa, encara que amb menor intensitat.

Des de la tarda d'aquest dissabte, les pluges començaran a fer acte de presència a Catalunya. Encara que inicialment la intensitat serà feble o moderada, es preveu que vagin acompanyades de tempestes en algunes zones.

Aquestes pluges es concentraran principalment al terç oest de Catalunya i seran més probables a partir del capvespre. Al llarg de la nit, s'espera que arribin a altres zones de la meitat oest del territori. Encara que la quantitat d'aigua acumulada serà escassa.

Malgrat la moderada intensitat de les precipitacions a la tarda i nit de dissabte, el pitjor episodi arribarà diumenge. Segons el Meteocat, durant la matinada de diumenge, es registraran ruixats a l'interior de la meitat nord de Catalunya, amb més probabilitat al Pirineu i Prepirineu occidental.

A mesura que avanci el dia, les pluges s'intensificaran. A partir de les hores centrals de diumenge, especialment després de les 12 del matí, s'estendran a punts més baixos del territori, afectant un major nombre de comarques.

Les comarques que es troben en alerta són les següents: Montsià, Baix Ebre, Terra Alta, Urgell, Pla d'Urgell, Segarra, Noguera, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Alt Urgell, Solsonès, Berguedà, Cerdanya, Bages, Moianès, Lluçanès, Osona, Garrotxa i Ripollès.

Les pluges marcaran l'inici de la Setmana Santa

No hi ha dubte que la pluja serà la principal protagonista aquest Diumenge de Rams i els primers dies de Setmana Santa a Catalunya. I és que tot apunta que dilluns serà un dels dies més plujosos. Però la situació pot canviar en els dies posteriors.

De cara a dijous i al Divendres Sant, les pluges podrien, finalment, donar-nos una treva per gaudir dels dies festius. No obstant això, encara és aviat per conèixer completament la predicció per als pròxims dies de Setmana Santa.