Confirmat: l'AEMET llança una bomba sobre el temps d'aquesta Setmana Santa a Catalunya

El temps que farà per Setmana Santa és una pregunta que molts es fan des de fa bastants dies. Ara, abans de donar el tret de sortida a les vacances amb el Diumenge de Rams, les prediccions s'afinen. No és cap secret que, fins fa poc, hi havia molta incertesa sobre el que podia passar; però a aquestes altures tot està més clar.

Catalunya es prepara per a una setmana meteorològicament molt primaveral entre el 14 i el 20 d'abril. Segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), s'espera un augment de les temperatures respecte als valors habituals per a aquestes dates. Però el més destacable és la possibilitat de pluges en pràcticament tot el territori català.

Els mapes d'anomalies de temperatura mostren clarament un augment d'entre un i tres graus respecte a la mitjana climatològica per a mitjans d'abril. Aquest ascens tèrmic serà especialment perceptible al litoral i prelitoral català, on els dies seran càlids per a l'època. Es preveu que les màximes superin els 20 °C en moltes zones, amb nits suaus.

Possibilitat de pluges, encara que amb una mica d'incertesa

Pel que fa a les precipitacions, els models indiquen anomalies lleugerament positives a Catalunya. El que suggereix que podria tractar-se d'una setmana més plujosa que la mitjana. No obstant això, les pluges no seran ni constants i podrien caure de forma irregular.

Les majors probabilitats es concentren entre dimarts 15 i dijous 17. Tot això amb ruixats localment moderats que podrien afectar principalment el Pirineu i àrees interiors. El vessant mediterrani, fins i tot de Barcelona i Girona, podria rebre algunes precipitacions puntuals.

Amb tot, des de l'AEMET avancen que no s'espera un episodi de pluges intenses. Això sí, tractant-se de primavera, la incertesa en aquest tipus de prediccions continua sent elevada. Per la qual cosa es recomana estar atents als parts diaris.

La primavera fa dies que es deixa sentir a Catalunya

Catalunya ha viscut aquesta setmana un ambient més càlid, amb temperatures per sobre de la mitjana, especialment a l'interior i el nord-est. Les pluges han estat escasses i s'han anat localitzant en zones del Pirineu i el nord-est. Ara, el que preocupa és saber si es podrà gaudir de les vacances a l'aire lliure.

Una vegada més, la primavera farà gala de la seva particular inestabilitat. Uns dies semblarà que l'estiu s'acosta i, altres, les pluges deixaran un lleu aroma a tardor. Sigui com sigui, tot sembla indicar que el temps podria portar algunes pluges, però que també es podrà gaudir del sol.