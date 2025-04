'El Dilluns Sant podria...': Roberto Brasero es posa seriós i desvela si plourà

La borrasca Olivier, després de deixar enrere l'arxipèlag canari, arriba aquest divendres a la península amb ganes de protagonisme. Roberto Brasero ho ha deixat clar en la seva previsió: "Canviarà el temps en bona part d'Espanya". Es notarà especialment a la meitat occidental, on tornaran les pluges i no precisament lleugeres.

Aquest divendres s'esperen tempestes que podrien ser intenses al sud d'Andalusia, Extremadura i Galícia. També plourà amb ganes a Astúries i l'oest de Castella i Lleó i Castella-la Manxa. Les precipitacions, a més, es barrejaran amb la calitja, la qual cosa es traduirà en pluges de fang, especialment al sud.

Roberto Brasero també confirma que les temperatures pujaran lleugerament al Cantàbric. Ara bé, a la resta del país retrocediran força, amb un ambient menys primaveral que aquests dies. I el que ve la setmana que ve podria ser fins i tot més fred, avisa el meteoròleg d'Antena 3.

Pluges i tempestes a l'inici de Setmana Santa

Dissabte, la borrasca seguirà deixant la seva empremta a tota la península, avisa Roberto Brasero. S'esperen ruixats i tempestes pràcticament generalitzades, sobretot al sud i sud-est durant el matí. Durant la tarda, les precipitacions s'estendran a la resta d'Espanya.

Les excepcions seran Catalunya, Balears i Canàries, on les precipitacions seran poc probables. L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) destaca Andalusia, l'oest del Sistema Central, Extremadura i Castella i Lleó com les més afectades per pluges. El vent perdrà una mica de força respecte al divendres i les temperatures baixaran a gairebé tota Espanya excepte al litoral mediterrani.

De cara al Diumenge de Rams, la jornada promet més tranquil·litat al matí, amb cels clars o poc ennuvolats a moltes regions. No obstant això, "a la tarda tornaran els núvols d'evolució, que acabaran deixant ruixats", ha explicat Roberto Brasero. Les tempestes podrien ser especialment fortes al nord-est peninsular, i a Canàries tindran pluges febles.

Roberto Brasero desvela el que passarà el Dilluns Sant

El Dilluns Sant podria convertir-se en un dia de transició. Segons Roberto Brasero, "les pluges al matí afectaran el nord d'Aragó i Catalunya, i a la tarda podrien estendre's a Galícia".

A la resta del país, núvols i clars amb poques pluges, especialment a Extremadura i Andalusia on s'espera un dia més assolellat. Les temperatures baixaran en general, excepte a les costes del Mediterrani i a les illes. Ja mirant al dimarts i dimecres, la incertesa creix.

Podria arribar una massa d'aire polar amb nevades a les muntanyes del nord i un notable descens de les temperatures. D'altra banda, el que podria arribar és un front atlàntic, repartint més pluges, però menys fred. El més probable, segons el model europeu, és que el dimarts sigui un dia de pluges generalitzades, amb una millora parcial el dimecres.