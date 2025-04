Sorpresa de l'AEMET per a aquesta Setmana Santa: alegria per a algunes comunitats

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) segueix molt de prop l'evolució del temps per a la setmana que ve. La Setmana Santa és un d'aquests moments de l'any en què molts solen fer vacances, per la qual cosa conèixer la previsió és fonamental. I el cert és que, aquesta vegada, els meteoròlegs han vingut amb bones notícies per a moltes comunitats.

A pesar que els efectes de la borrasca Olivier segueixen estant molt presents, s'espera que el temps comenci a guanyar una mica d'estabilitat. A partir d'aquest mateix Dilluns Sant, avisa l'AEMET, pel sud començarà a entrar la calma. Cal recordar que, per allà, les pluges i els ruixats han estat una constant en les últimes hores.

L'AEMET confirma una gran notícia per a la setmana que ve

Per al Diumenge de Rams encara es preveu una mica de pluges en diverses zones, però les temperatures seran més elevades en àrees del Mediterrani. A partir del Dilluns Sant, la incertesa augmenta, però les previsions indiquen una disminució de les pluges al sud d'Espanya. Mentre que al nord podrien persistir els ruixats.

Les temperatures es mantindran fresques, amb possibilitat de nevades en zones muntanyoses del nord. Aquesta millora al sud és especialment rellevant per a comunitats com Andalusia. Per allà les processons de Setmana Santa tenen una importància cultural i turística significativa.

És important destacar que, encara que les previsions són favorables per al sud a partir del Dilluns Sant, l'AEMET continuarà monitorant l'evolució. Es recomana a la població i als organitzadors d'esdeveniments estar atents a aquestes actualitzacions per prendre decisions informades.

Una mica d'esperança els següents dies

En resum, encara que la Setmana Santa comença amb una mica d'inestabilitat, les previsions de l'AEMET ofereixen un raig d'esperança. En especial a partir del Dilluns Sant, amb una notable millora del temps que permetrà gaudir de les tradicionals celebracions amb més tranquil·litat.

No obstant això, el millor és seguir les actualitzacions en els pròxims dies. D'aquesta manera, et podràs evitar algun disgust a causa de pluges o ruixats inesperats. Amb tot, en Setmana Santa, l'esperança és l'últim que es perd.