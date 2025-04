Ull a partir de diumenge: els meteoròlegs avisen d'un gir de 180 graus a Catalunya

Després d'uns dies marcats per un ambient primaveral i estable, Catalunya es prepara per a un important canvi de temps. Segons els últims pronòstics meteorològics, a partir del cap de setmana s'espera l'arribada de precipitacions. Tot això tenint en compte que el Diumenge de Rams suposa l'inici de les vacances de Setmana Santa per a molts.

Aquest divendres i dissabte, els cels es mantindran majoritàriament assolellats i les temperatures continuaran sent agradables, pròpies de la primavera. No obstant això, tot apunta que aquesta situació té els dies comptats. A partir de diumenge, es preveu l'entrada d'un sistema frontal que deixarà pluges en bona part del nord de Catalunya.

Tot això amb una intensificació progressiva que podria estendre's a la resta del territori durant el dilluns. De fet, el dilluns s'espera que les precipitacions siguin més generals, afectant pràcticament tota la regió. La situació no millorarà el dimarts ni el dimecres, jornades en què continuarà plovent.

Pluges i nevades en plena primavera

Però, en aquesta ocasió, en zones del Pirineu i Prepirineu, encara que també podrien registrar-se ruixats en punts de l'interior i del litoral nord. Un altre factor a tenir en compte serà la cota de neu, que anirà descendint amb el pas dels dies. El diumenge se situarà al voltant dels 2.500 metres, però el dilluns baixarà a 2.400 metres.

Serà el dimarts quan descendeixi fins als 1.500 i el dimecres podria descendir fins i tot fins als 1.200 metres. Això implica que podrien donar-se nevades en cotes mitjanes del Pirineu, una dada molt rellevant en plena primavera. A partir del dijous s'espera una millora del temps, amb el retorn de l'estabilitat i sense precipitacions.

Un temps inestable de cara a la setmana que ve

Amb tot, de cara al proper cap de setmana, els models meteorològics encara mostren moltes incògnites. No es descarta un nou episodi de pluges, si bé encara és aviat per confirmar-ho amb certesa. Els experts recomanen seguir atentament l'evolució de la situació durant els pròxims dies, ja que els pronòstics podrien variar.

De moment, tot apunta a un canvi dràstic a partir de diumenge. Per la qual cosa es recomana planificar amb antelació qualsevol activitat a l'aire lliure. En especial en zones de muntanya on la neu podria tornar a fer acte de presència.