Avís d'última hora del Meteocat sobre les pluges en les pròximes hores: atenció a això

Catalunya es prepara per a un canvi de temps aquest dimarts, quan un nou front fred deixarà pluges intenses en moltes regions. Segons el Meteocat, les precipitacions començaran a notar-se al llarg del matí i afectaran de manera més intensa a partir del migdia. Això sí, les pluges no quedaran restringides a cap zona, sinó que canviaran d'ubicació a mesura que avanci el dia.

Així, el dia arrencarà amb precipitacions febles al nord del Pirineu Occidental. Encara que no s'espera que siguin intenses, sí que aniran guanyant terreny a mesura que s'acosti el migdia. Bona part d'aquestes pluges es concentraran al vessant nord, on els cels estaran ennuvolats i les precipitacions descarregaran amb ganes.

A més, amb el pas de les hores les precipitacions s'intensificaran també a la meitat est de Catalunya. Serà per allí quan, al llarg de la tarda, els xàfecs seran més persistents i moderats. Els acumulats més destacables es produiran, previsiblement, a les comarques de Girona i algunes de Barcelona.

El Meteocat no descarta alguna tempesta aquest dimarts

Els xàfecs seran localment intensos, per la qual cosa es recomana estar preparat per a condicions meteorològiques adverses. Durant la tarda, les precipitacions es desplaçaran cap al sector central del litoral i prelitoral. Encara que en altres zones de Catalunya les pluges començaran a desaparèixer, en aquestes àrees es mantindran fins al final de la jornada.

Al litoral central, especialment en comarques com el Maresme i el Garraf, els xàfecs seran intermitents però persistents. El que podria generar algunes dificultats per a aquells que es desplacin per les carreteres. El Meteocat també ha alertat sobre la possibilitat que aquestes pluges estiguin acompanyades de forts vents a la zona litoral.

A mesura que el vent s'intensifiqui, les precipitacions podrien tornar-se més intenses en certes àrees. En aquest sentit, zones de l'àrea metropolitana de Barcelona i els voltants de Tarragona seran les més afectades. Encara que no s'esperen pluges fortes a la majoria del territori, sí que es recomana precaució a les zones més afectades.

El vent també farà acte de presència

És el cas del litoral i del Pirineu Occidental, on les condicions meteorològiques canviaran ràpidament al llarg del dia. El risc d'acumulació d'aigua i el vent moderat al litoral podrien fer que la circulació sigui una mica complicada. Amb tot això, queda més que clar que el dimarts serà un dia marcat per pluges que afectaran la meitat est de Catalunya.

Es recomana estar alerta i prendre precaucions. Sobretot, si et toca circular per les comarques del litoral central i les zones més altes del Pirineu. Si demà és un dia de quedar-se a casa, serà la jornada perfecta per aprofitar el pla de sofà, manta i pel·lícula.