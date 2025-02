Ni pluja, ni neu: el Meteocat confirma el fenomen que es notarà avui a Catalunya

Catalunya ha deixat enrere un cap de setmana inestable, amb pluges copioses en moltes comarques. Ara, totes les mirades se centren en la previsió per a aquesta última setmana de febrer. Però la veritat és que la situació meteorològica ha canviat dràsticament a la major part de les comarques catalanes.

El dilluns ha començat a Catalunya amb un ambient una mica fresc, amb algunes boires i cels parcialment ennuvolats. No obstant això, al llarg d'aquest 24 de febrer no esperem ni pluges ni nevades. Com a molt, assenyala el Meteocat, parlarem de núvols alts i mitjans que aniran desfilant al llarg del dia.

Així mateix, els cels s'aniran cobrint de forma intermitent, si bé hi haurà moments de sol que brindaran una mica de claredat. La temperatura màxima es mantindrà bastant estable en comparació amb la d'ahir. Amb poques variacions significatives.

La previsió del Meteocat per avui a Catalunya

Així, es preveu que les temperatures més altes d'avui siguin similars a les que es van experimentar ahir a la majoria de les localitats. Pel que fa al vent, s'espera que bufin vents de components sud-oest de forma generalitzada. Encara que serà a partir de la tarda quan es reforçarà especialment en punts del litoral català.

El vent generarà algunes ratxes fortes en zones costaneres i afectarà les condicions de la sensació tèrmica, fent que es percebi un ambient més fresc en aquestes àrees. El Meteocat també ha destacat que, si bé avui no s'esperen precipitacions importants, dimarts sí que podria haver-hi algunes pluges. Especialment al Pirineu Occidental i a la meitat nord de la regió.

Les zones del nord-est de Catalunya podrien ser les més afectades per aquests ruixats. Els quals, estaran novament acompanyats de vents forts de tramuntana i mestral. El canvi en les condicions meteorològiques serà notable dimarts.

Les pluges ja tenen data de tornada a Catalunya

Serà llavors quan els cels es cobreixin de manera més consistent i les pluges arribin a les àrees muntanyoses i al nord del territori català. Per tant, els ciutadans han d'estar preparats per a un gir cap al mal temps en els pròxims dies. Tot això amb la possibilitat de ruixats que afectaran en concret la zona del Pirineu i les comarques de l'interior.

L'ambient d'aquest dilluns serà tranquil, amb núvols dispersos i estones assolellades que oferiran una lleugera treva abans de l'arribada de les pluges. La recomanació és que, si bé no s'esperen canvis dràstics, es mantingui la precaució al litoral. Amb tot això, Catalunya registrarà avui una transició meteorològica, sense pluja ni neu, però amb cels canviants i vent en zones costaneres.