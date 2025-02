Arriba la felicitat a Catalunya: alerten de nevades a cotes baixes en aquesta zona

Els meteoròlegs han sorprès amb grans notícies per a aquesta última setmana de febrer. Després d'un cap de setmana amb pluja en moltes comarques i algunes nevades, aquest dilluns hem començat amb un temps més tranquil. Però cal estar alerta, perquè en qüestió d'hores la situació meteorològica canviarà novament.

En concret, aquest dimarts l'ambient hivernal tornarà a Catalunya, amb l'arribada d'un front fred. Segons ha indicat el Meteocat, tot i que s'anirà desgastant al seu pas per la península, els seus efectes continuaran sent notables. Especialment a les comarques del nord-est i els Pirineus.

A primera hora del dia, la inestabilitat començarà a penetrar pel nord-oest de Catalunya. Portarà amb si una davallada significativa de les temperatures i, per tant, de la cota de neu. Encara que inicialment se situarà al voltant dels 1.700-1.800 metres, es desplomarà fins als 700 metres en poques hores.

La neu tornarà a cotes relativament baixes

Això significa que, a més de les típiques nevades a les altes cims dels Pirineus, s'esperen precipitacions de neu en àrees més baixes. El que portarà un espectacle hivernal a zones que no solen veure neu amb freqüència. La previsió apunta que el Pirineu Occidental serà la zona més afectada.

Les previsions apunten que hi haurà acumulacions de neu que podrien superar els 15 centímetres a les cotes més altes. No obstant això, també s'espera que la neu arribi a altres comarques com el Ripollès, la Garrotxa i la comarca d'Osona. Allà, es podrien registrar precipitacions moderades a baixes altituds.

A Barcelona, les zones més afectades seran les comarques del Vallès Oriental i Occidental, on es preveu que la jornada estigui passada per aigua. El fenomen també estarà acompanyat de vent intens, que bufarà amb intensitat al llarg del dia. Especialment al litoral i a les zones muntanyoses.

Nevades en moltes zones i vent fort

Aquest vent podria fer que la sensació tèrmica sigui encara més freda. Les ratxes de vent seran més fortes al litoral de Tarragona i de Barcelona. En definitiva, Catalunya viurà una jornada de clima hivernal marcat per nevades a cotes baixes.

El Pirineu Occidental serà la zona més afectada, però també es preveu que nevi en molts altres punts. Per tot això, els experts recomanen extremar la precaució a la carretera. Però el que està clar és que els amants de la neu i el fred estan d'enhorabona.