'A partir de dimecres...': L'avís d'última hora de Roberto Brasero per a tot Espanya

Aquest dilluns ens hem despertat amb temperatures més fresques a Espanya, encara que aquesta situació no durarà gaire. Roberto Brasero ha avisat en el seu pronòstic més recent que les temperatures suaus tornaran a imposar-se. Tot i això, durant la passada matinada les mínimes sí que han baixat amb més força que en dies anteriors.

Ara bé, Roberto Brasero ha confirmat que aquest descens de les temperatures i l'ambient hivernal tenen les hores comptades. Al llarg de la jornada d'avui els termòmetres ja començaran a pujar. L'ascens serà d'uns quants graus, sent les hores de la tarda bastant suaus.

Aquesta situació es mantindrà també al llarg del dimarts, quan a més ens arribarà un altre front. Ara bé, Roberto Brasero ha alertat que l'aire fred tornarà a partir del dimecres. Serà llavors quan els termòmetres tornaran a baixar a Espanya, tornant l'ambient fresc, sobretot a la nit.

Més pluges a la vista en els pròxims dies

La nova baixada de temperatures la provocarà l'arribada de més inestabilitat en les pròximes hores. "Les pluges més abundants es registraran al nord-oest peninsular", avisen des d'eltiempo.es. En aquest sentit, un primer front ja recorrerà la península entre avui i demà.

Al seu pas deixarà precipitacions també al Mediterrani, encara que ja durant la jornada del dimecres. El dijous arribarà un segon front que portarà amb ell més aire fred, el que afectarà especialment el Mediterrani sud i les Canàries. La predicció apunta a la possibilitat d'un embossament d'aire fred en aquestes zones, el que podria intensificar les pluges a finals de setmana.

Amb els ulls posats en els termòmetres d'aquesta setmana

Quant a les temperatures, seguiran amb oscil·lacions marcades durant la setmana. Aquest dimarts, per exemple, baixaran tant les màximes com les mínimes a la major part del país. El dijous, amb l'arribada del nou front, el descens tèrmic serà més notable, encara que els valors seguiran per sobre de la mitjana.

Per a aquells que es pregunten si hi haurà neu, les cotes baixaran progressivament, afavorint nevades en zones de muntanya. No esperem quantitats de neu molt destacables, però sí que hi ha possibilitat de veure nevar, sobretot al nord. De totes maneres, els meteoròlegs demanen estar molt atents al pronòstic del cap de setmana, ja que podríem tenir sorpreses.