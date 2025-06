Avís d’última hora del Meteocat per avui: ja hi ha 16 comarques en alerta

El Meteocat ha activat un avís per calor aquest dimecres per a un total de 16 comarques a Catalunya. Les zones marcades al mapa es troben en situació de perill moderat. Per tant, s'espera un dia extremadament càlid, amb temperatures que superaran els 38 graus en nombrosos punts de la regió.

La pitjor part se l'enduran zones de l'interior i del prelitoral, mentre que a la costa es preveuen màximes per sobre de 34. Segons la previsió del Meteocat, l'ambient serà molt càlid durant tota la jornada. A l'interior de Catalunya, a Lleida, l'interior de Tarragona i algunes zones de la Catalunya Central, s'assoliran temperatures superiors als 38.

Les comarques més afectades per la calor

Al litoral central i nord —que inclou Barcelona, el Maresme i part del Baix Empordà—, es preveuen màximes properes als 34 graus. Mentrestant, al prelitoral nord els valors també arribaran als 38, cosa que es traduirà en una nova jornada sufocant. El cel es mantindrà majoritàriament serè durant el matí, tot i que amb alguns núvols baixos al sud del territori.

A mesura que avanci el dia, està previst que creuin núvols mitjans i alts sense que s'esperin precipitacions. Això permetrà que el sol continuï escalfant intensament durant les hores centrals del dia. L'avís de calor afecta especialment comarques del litoral i prelitoral català.

Entre elles, el Barcelonès, el Vallès Oriental, el Maresme, el Baix Llobregat, el Garraf i l'Alt Penedès. També el Baix Camp, el Tarragonès, el Baix Ebre, el Montsià, el Gironès i altres zones costaneres i properes. Totes aquestes regions es troben marcades al mapa oficial amb color groc.

La recomanació dels experts per a dies com els d'avui

Pel que fa al vent, s'espera que bufi fluix de direcció variable durant el matí i a última hora del dia. Durant les hores centrals, podria intensificar-se lleugerament el vent del sud, sobretot al nord de la Costa Brava i el Pirineu occidental. Davant d'aquesta situació, els experts recomanen extremar les precaucions, evitar l'exposició al sol durant les hores més caloroses i mantenir-se ben hidratat.

Així mateix, es recorda prestar especial atenció als col·lectius més vulnerables, com persones grans, infants i qui treballi a l'aire lliure. Aquest episodi de calor intensa s'emmarca dins d'una setmana marcada per temperatures molt elevades i risc tèrmic prolongat a bona part de Catalunya. Sens dubte, l'estiu ha començat amb una força única en anys.