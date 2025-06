‘A partir de dijous…’: Roberto Brasero avisa del que passarà en les pròximes hores

El meteoròleg Roberto Brasero avança que aquest dimecres continua la inestabilitat meteorològica en algunes zones del nord peninsular. Segons l'expert, encara s'esperen tempestes i fins i tot calamarsa en regions com Astúries, Cantàbria, País Basc i el nord de Castella i Lleó. Tot i que a la tarda es preveu que la situació millori, les precipitacions podrien persistir durant les primeres hores del dia.

En canvi, en zones com Extremadura o Madrid, on les tempestes van ser protagonistes dimarts, avui ja no s'espera activitat tempestuosa. Aquesta millora es deu al desplaçament de l'embossament d'aire fred que ha estat responsable de les precipitacions dels últims dies. Aquest moviment atmosfèric també portarà una davallada generalitzada de les temperatures en moltes àrees del país.

Una treva en les temperatures sufocants

Tanmateix, no afectarà per igual totes les regions: al terç est peninsular i Balears, els termòmetres continuaran marcant xifres molt elevades. Així, aquest dimecres serà novament una jornada de calor intensa en tot l'entorn mediterrani. S'esperen màximes de 31 a Barcelona, 32 a València, 33 a Màlaga i fins a 40 en punts de la Vall de l'Ebre i de Mallorca.

Per contra, ciutats com Madrid o Valladolid no arribaran avui als 30 graus, i a Sevilla o Toledo només se superaran per poc. No obstant això, aquest alleujament serà breu, ja que "a partir de dijous" les temperatures tornaran a pujar. Segons explica Roberto Brasero, a partir de dijous començarà un període de més estabilitat atmosfèrica amb l'entrada d'altes pressions.

Això afavorirà una segona meitat de setmana amb cels majoritàriament serens i poques precipitacions. Tot i que no es descarta alguna tempesta aïllada a l'extrem nord, no tindran la intensitat de les viscudes a l'inici d'aquesta setmana. El panorama per al final de setmana apunta a un nou repunt tèrmic, amb valors propis del ple estiu.

Un dia d'inflexió

De fet, el rècord assolit dimarts a Almeria podria no ser l'únic d'aquest mes, que està sent especialment calorós i prolongat. En resum, les tempestes aniran remetent al llarg del dia d'avui, però la calor persistirà en moltes zones. I, com adverteix Roberto Brasero, a partir de dijous tornarà l'estabilitat i també les altes temperatures.