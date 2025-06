Avís urgent a aquestes dues zones de Catalunya: venen fortes tempestes amb calamarsa

Catalunya arrenca oficialment la temporada d'intenses onades de calor que assoten la regió durant l'estiu. Aquest dilluns, el termòmetre ha començat a disparar-se amb registres extrems, especialment a l'oest i al centre del territori, i la situació meteorològica es complicarà encara més durant les pròximes hores.

Les comarques de Ponent ja han assolit temperatures de fins a 41 graus, mentre que a l'interior s'han registrat valors entre 37 i 38. Al nord-est, concretament a les comarques de Girona, la calor tampoc ha donat treva. I és que els termòmetres s'han situat al voltant de 38, amb possibilitat que fins i tot se superi aquesta xifra en punts localitzats.

Les causes d'aquesta calor extrema

La causa d'aquest episodi de calor sufocant és una bossa d'aire fred en alçada que es desplaça del sud-oest al nord-oest. Aquest fenomen, combinat amb els vents en alçada, està provocant l'entrada d'una massa d'aire molt càlida procedent del nord d'Àfrica. A això s'hi suma la presència de pols sahariana en suspensió i un vent de sud-oest que contribueix a disparar encara més el mercuri.

Tanmateix, la calor extrema no serà l'única protagonista els pròxims dies. Segons els models meteorològics i les alertes activades, dimarts a la tarda s'espera la formació de tempestes en zones del Pirineu. Aquestes tempestes podrien anar acompanyades de fortes ratxes de vent, així com de fenòmens de calamarsa.

Les autoritats demanen precaució en aquestes àrees, ja que la combinació de calor extrema i fenòmens tempestuosos pot suposar un risc significatiu, tant pels impactes directes de la calamarsa com per la possibilitat d'inundacions locals en cas de pluges intenses en curts períodes de temps. En resum, Catalunya viu uns dies d'extrems amb la calor i les tempestes com a protagonistes.

Una revetlla de Sant Joan inestable en alguns punts

La nit de la revetlla de Sant Joan és una de les més esperades de l'any. La seva màgia i la seva posada a punt oficial de l'estiu la fan única. No obstant això, alguns catalans van haver de passar-la sota cobert, ja que les pluges també van fer acte de presència.