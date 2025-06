Mario Picazo ja va avisar i l'AEMET ho ha confirmat: serà a partir de dijous

El conegut meteoròleg Mario Picazo ja ho havia avançat, i ara l'AEMET ho confirma. I és que els mapes de previsió anticipen fa dies el que està a punt d'arribar a bona part del país. L'estiu ha començat de manera oficial i ara més que mai se'n senten amb força els efectes.

I és que arriba una nova onada de calor que podria afectar bona part del país a partir de dijous. Tot i que durant els primers dies d'aquesta setmana s'experimentarà un lleuger respir tèrmic, tot apunta que es tractarà d'una pausa breu. Tot això abans del retorn de la calor més intensa.

Abans de la calor hi haurà una treva

Segons els models meteorològics, es pot anticipar el comportament general de les masses d'aire que afecten la península. En aquest cas, s'ha detectat una massa d'aire més freda que provocarà un descens de les temperatures entre dilluns i dimecres. Aquesta situació portarà una mica d'alleujament, especialment a zones del nord i centre del país, on les màximes i mínimes baixaran.

Mario Picazo va explicar que "encara que la primera meitat de la setmana seguirà sent calorosa a moltes zones del país, entre dimarts i dimecres s'espera un descens progressiu". Aquesta baixada serà tant de les temperatures màximes com de les mínimes. Tanmateix, va advertir que aquest alleujament tèrmic seria efímer, ja que a partir de dijous els termòmetres començaran a repuntar amb força.

L'AEMET ha donat suport a aquest pronòstic, indicant que després del breu descens tèrmic s'espera l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid. Això podria traduir-se en temperatures extremes, fins i tot més elevades que les registrades les darreres setmanes. El fenomen afectarà l'interior peninsular, on no es descarten màximes per sobre dels 40 graus a diverses províncies, així com nits tropicals.

Un nou episodi de calor intensa a partir de dijous

A la costa, tot i que el mar suavitzarà en part la calor, també es preveuen jornades molt càlides i humides. Les autoritats recomanen estar atents a les actualitzacions dels avisos i prendre mesures preventives per evitar els efectes adversos de la calor. Així doncs, després d'un parèntesi més fresc entre setmana, s'espera un nou episodi de calor intensa a partir de dijous.

Mario Picazo ja ho havia advertit, i ara l'AEMET ho confirma: l'estiu torna a estrènyer amb força. Per tant, no queda més remei que refugiar-se a les piscines, les platges i els rius. I tenir paciència, ja que l'estiu és qüestió de setmanes.