'Atenció...': Comunicat urgent de Roberto Brasero davant les fortes pluges a Catalunya

Les pluges que han descarregat a Espanya durant els últims dies han deixat pas a una treva temporal aquest dimecres. Roberto Brasero explica que "serà un dia molt diferent", ja que les precipitacions disminuiran i les temperatures començaran a pujar.

En definitiva, tindrem menys pluja i més sol, la qual cosa proporciona un respir després d'una setmana d'inestabilitat meteorològica. No obstant això, Roberto Brasero ha assenyalat una comunitat en què les coses seran diferents. Es tracta de Catalunya, on es mantindrà l'alerta per fortes pluges durant tot el dia.

Roberto Brasero envia un avís directe a Catalunya

Segons Roberto Brasero, Catalunya experimentarà pluges persistents, especialment a la zona de l'Empordà. També s'esperen pluges una mica més intenses a Menorca, on caldrà estar molt alerta. Aquestes precipitacions podrien prolongar-se al llarg del dia, amb vent fort en aquestes àrees.

Les pluges al nord-est d'Espanya, això sí, continuen sent una excepció a la calma generalitzada. A la resta del país, es gaudiran de més hores de sol i temperatures més agradables. No és que els núvols desapareguin, explica Roberto Brasero, però no deixaran pluges significatives.

Pugen les temperatures, però només de moment

Aquest 19 de març també es destacarà per un ascens generalitzat de les temperatures. Com explica Roberto Brasero, la causa d'aquest augment de les temperatures no només serà el sol, sinó també el vent de component sud. Aquest vent bufarà durant tot el dia, elevant tant les mínimes com les màximes.

En algunes zones d'Espanya, com Múrcia, Màlaga, Cadis, Oviedo i Santander, s'assoliran temperatures properes als 20° C. Sevilla podrà arribar fins i tot fins als 23° C, mentre que Bilbao registrarà una màxima de 21° C. Malgrat les temperatures més altes, el vent farà que el dia se senti més càlid.

No obstant això, la treva serà breu, ja que dijous arribarà la nova borrasca Martinho des de l'oest peninsular. Aquesta nova pertorbació, assenyala Roberto Brasero, portarà més pluges per a les mateixes zones que han rebut precipitacions en els últims dies. Andalusia occidental, Extremadura i sud de Castella i Lleó seran les més afectades, amb un nou augment de la inestabilitat.

En aquest sentit, Roberto Brasero ha avisat del perill de desbordaments en zones com Cadis. Aquest mes de març ja s'ha registrat un 64% més de la mitjana de pluges, i encara queden més pluges per arribar. Amb Martinho en camí, és important seguir atents a les actualitzacions meteorològiques per veure on descarregaran les pluges més intenses.