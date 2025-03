Mitja Catalunya en alerta després d'aquest avís d'última hora de Francesc Mauri

Les pluges tornen a prendre el protagonisme d'una setmana inestable. D'aquí que siguin molts els experts que estiguin atents a l'evolució dels mapes de previsió. Francesc Mauri és un d'ells i ja ha avisat a algunes comarques del que passarà.

L'home del temps de TV3 ha assenyalat a primera hora d'aquest dimecres que les precipitacions no han fet més que començar. "La pertorbació apretarà a partir d'ara", ha assegurat Francesc Mauri. Per la qual cosa insta a prendre precaució i estar atents a les recomanacions del Meteocat.

En aquest sentit, Francesc Mauri ha repassat la quantitat d'aigua caiguda des de primera hora del matí. Els registres ja ballen entre els deu i els 20 mm. Ara bé, les comarques del nord-est acabaran la jornada amb xifres de més de 100 mm, per la qual cosa els xàfecs seran considerables.

Francesc Mauri té un consell per a les pròximes hores

La quantitat d'aigua que s'espera que caigui avui a les comarques gironines és molta. D'aquí que els experts també prestin especial atenció al cabal dels rius. Per això, Francesc Mauri demana estar molt atents davant el canvi dels cursos fluvials.

Això significa que alguns rius i canals veuran pujar els seus nivells d'aigua, per la qual cosa podrien registrar-se alguns imprevistos. Sens dubte, no és un bon dia per treballar o practicar activitats al voltant de qualsevol curs fluvial. Sobretot, en zones del nord-est, on estan en alerta per acumulació de pluges.

Segons indiquen des del Meteocat, la pitjor part la viuran al Ripollès, la Garrotxa i l'Alt Empordà. Aquestes tres comarques estan en alerta taronja per la intensitat de les pluges. Paral·lelament, en avís groc, es troben al Berguedà, Osona, la Selva i el Vallès Oriental.

Pluges a tota Catalunya

Lluny de la zona nord-est de Catalunya, dues comarques del sud de Tarragona, també estan en avís per fortes pluges. Es tracta del Montsià i el Baix Ebre, dos dels punts més afectats pels xàfecs de les últimes setmanes. A la resta de la regió també plourà, encara que amb menys força.

Amb tot aquest panorama, queda més que confirmat que la inestabilitat seguirà instal·lada uns dies més. L'hivern vol tancar el seu cicle de la millor manera, fins i tot amb neu a les cotes més altes del Pirineu. Una vegada més, serà una jornada per quedar-se a casa i veure com plou des de la tranquil·litat de la llar.