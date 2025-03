Confirmat: Francesc Mauri, eufòric, anuncia la millor notícia de totes a Catalunya

El temps a Catalunya li està donant moltes alegries a Francesc Mauri. El meteoròleg és un dels més preocupats per la situació de sequera que afronta la regió. No obstant això, les precipitacions dels últims mesos i, en especial, dies, estan pal·liant la situació.

Però és que, a més, sembla que la festa no ha fet més que començar. I és que les previsions per a les pròximes hores continuen sent esperançadores a Catalunya. Almenys, així es desprèn dels mapes de previsió del Meteocat i de les informacions que alguns experts ja s'han atrevit a confirmar.

En aquest sentit, Francesc Mauri avança que les pluges seran "generals i moderades" en el conjunt de la regió. De fet, destaca que en alguns punts s'assoliran fins als 100 mm acumulats, per la qual cosa les previsions són bones. Però això no acaba aquí, i els ruixats tindran presència al llarg de la setmana en diferents punts del país.

Francesc Mauri celebra el que ve

Les precipitacions arribaran de nou divendres. En aquesta ocasió, ho faran amb ruixats de tarda al Pirineu i interior el cap de setmana. "Més pluges dilluns amb ruixats de tarda la setmana que ve", afegeix.

Davant aquesta situació, l'home del temps de TV3 no pot més que exclamar un "Uauuuuu", fet que denota la seva felicitat. És natural, ja que les previsions relacionades amb les pluges a Catalunya són més que esperançadores. Encara que Francesc Mauri s'atreveix a parlar de la setmana que ve, des del Meteocat expliquen el que passarà en les pròximes hores.

I sembla que l'escenari és prometedor, amb fins i tot algunes alertes activades per acumulació de pluja. La part de Catalunya més afectada serà la del nord-est, on els ruixats també alteraran l'estat del mar. Així mateix, les Terres de l'Ebre tornaran a ser un focus important de tempestes.

Plourà amb força en les pròximes hores a Catalunya

Podria dir-se que fa setmanes que plou a Catalunya. Bé, doncs la previsió a curt termini no només és la mateixa, sinó que s'intensifica. El Meteocat ha posicionat l'alerta per acumulació de pluges en un tres sobre sis, per la qual cosa es confirma que plourà amb força.

Així doncs, no hi ha més remei que seguir prenent precaució i seguir esperant que la primavera faci acte de presència. L'altra opció és veure la part positiva d'unes pluges que fan més falta que mai a Catalunya. D'això, Francesc Mauri en sap molt.