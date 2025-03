Gerro d'aigua freda de Roberto Brasero sobre les nevades a Espanya: 'Poden ser...'

La borrasca Laurence recorrerà el nostre país aquest dimarts, deixant una jornada de pluges generalitzades i vents forts, avisa Roberto Brasero. A pesar que les temperatures no baixaran més, la inestabilitat seguirà dominant el panorama, amb nevades i precipitacions intenses en diverses zones.

Segons el meteoròleg d'Antena 3, ens hem llevat amb "temperatures més altes que les del dia anterior". I és que, a pesar que l'ambient segueixi revoltat, la millora en els termòmetres és notable. Les gelades pràcticament han desaparegut, a excepció de les zones més altes.

Avís important sobre les nevades a Espanya

El panorama per a les zones muntanyoses serà el més impactant, avisa Roberto Brasero. I és que la neu seguirà caient amb intensitat, però a partir dels 1.400 metres.

Les nevades seran abundants en el Sistema Central i als Pirineus, on podrien acumular fins a un metre de neu nova en un dia. Sens dubte, una gran notícia per als amants de la neu, encara que aquesta caigui en cotes bastant altes.

Quant a les precipitacions, el sud de la península, particularment Andalusia, veurà una disminució en la intensitat de les pluges. Si bé el dimecres i dijous es mantindran pluges generals, explica Roberto Brasero, ja no seran tan abundants.

Les pluges es traslladaran cap a la Comunitat Valenciana, el sud de Tarragona i nord-est de Catalunya, on també podrien ser copioses. Per contra, el Cantàbric i Galícia tindran pluges més dèbilment distribuïdes.

El dimecres, una altra jornada de treva pel que fa a pluges

Roberto Brasero ha assenyalat que el dimecres sembla ser un dia de transició, ja que "gairebé no plourà" i es veurà el sol. Bona notícia a València, on el temps respectarà la Cremà de les Falles. Quant a les temperatures, s'experimentarà un ascens generalitzat, tant de les mínimes com de les màximes.

Però aquesta calma serà temporal, ja que per l'Atlàntic arribarà una altra borrasca a les nostres costes: Martinho. S'aproximarà el dijous i divendres, portant amb si noves pluges, encara que aquestes seran menys intenses. Per a la setmana vinent, els pronòstics indiquen que seguiran les pluges per sobre del normal a la major part d'Espanya, amb excepció de Galícia i el Cantàbric.

En aquest sentit, explica Roberto Brasero, l'absència d'un anticicló farà que aquest patró de pluges contínues i generalitzades persisteixi durant diversos dies. A pesar que la primavera astronòmica començarà el dijous 20 de març, el clima continuarà sent inestable.