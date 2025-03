'Atención ahí': Comunicado urgente de Roberto Brasero por fuertes lluvias en esta zona

Las lluvias que han azotado España durante los últimos días han dejado paso a una tregua temporal este miércoles. Roberto Brasero explica que hoy "será un día muy distinto", ya que las precipitaciones disminuirán y las temperaturas comenzarán a subir.

En definitiva, tendremos menos lluvia y más sol, lo que proporciona un respiro después de una semana de inestabilidad meteorológica. Sin embargo, Roberto Brasero ha señalado una comunidad en las que las cosas serán diferentes. Se trata de Cataluña, donde se mantendrá la alerta por fuertes lluvias durante todo el día.

Roberto Brasero manda un aviso directo a Cataluñas

Según Roberto Brasero, Cataluña experimentará lluvias persistentes, especialmente en la zona de Ampurdán. También se esperan lluvias algo más intensas en Menorca, donde habrá que estar muy alerta. Estas precipitaciones podrían prolongarse a lo largo del día, con viento fuerte en esas áreas.

Las lluvias en el noreste de España, eso sí, siguen siendo una excepción a la calma generalizada. En el resto del país, se disfrutarán de más horas de sol y temperaturas más agradables. No es que las nubes vayan a desaparecer, explica Roberto Brasero, pero no dejarán lluvias significativas.

Suben las temperaturas, pero solo de momento

Este 19 de marzo también se destacará por un ascenso generalizado de las temperaturas. Como explica Roberto Brasero, la causa de este aumento de las temperaturas no solo será el sol, sino también el viento de componente sur. Dicho viento soplará durante todo el día, elevando tanto las mínimas como las máximas.

En algunas zonas de España, como Murcia, Málaga, Cádiz, Oviedo y Santander, se alcanzarán temperaturas cercanas a los 20° C. Sevilla podrá llegar incluso hasta los 23° C, mientras que Bilbao registrará una máxima de 21° C. A pesar de las temperaturas más altas, el viento hará que el día se sienta más cálido.

Sin embargo, la tregua será breve, ya que el jueves llegará la nueva borrasca Martinho desde el oeste peninsular. Esta nueva perturbación, señala Roberto Brasero, traerá más lluvias para las mismas zonas que han recibido precipitaciones en los últimos días. Andalucía occidental, Extremadura y sur de Castilla y León serán las más afectadas, con un nuevo aumento de la inestabilidad.

En este sentido, Roberto Brasero ha avisado del peligro de desbordamientos en zonas como Cádiz. Este mes de marzo ya se ha registrado un 64% más de la media de lluvias, y aún quedan más lluvias por llegar. Con Martinho en camino, es importante seguir atentos a las actualizaciones meteorológicas para ver dónde descargarán las lluvias más intensas.