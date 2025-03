Gir de 180°: L'AEMET posa data a l'arribada de la primavera i de la calor a Espanya

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha llançat el seu pronòstic del temps a llarg termini. I la veritat és que s'observen algunes novetats molt rellevants per al que queda del mes de març. Encara que falten molts dies i les previsions poden canviar, és possible que Espanya visqui un nou canvi de tendència.

De totes maneres, per veure els canvis més destacables caldrà esperar, almenys, fins a l'última setmana de març. Serà llavors quan l'ambient es tornarà més primaveral, amb temperatures més altes i, previsiblement, més sol. Mentre arribi això, la inestabilitat seguirà instal·lada i les pluges seguiran arribant, igual que en els últims dies.

En definitiva, la previsió per a la setmana del 10 al 16 de març ens parla d'un temps més humit del que tocaria. Les precipitacions seran superiors als valors normals, especialment en el quadrant sud-oest de la Península. Allà, els acumulats de pluja podrien ser significatius.

L'AEMET posa data a la possible arribada de la primavera

Quant a les temperatures, s'espera que siguin més baixes del normal, sobretot a les zones del nord de la Península. El que provocarà una sensació de fred superior a la normal per a principis de la primavera. Per a la setmana del 17 al 23 de març, la previsió apunta que continuarà el pas de borrasques pel nostre territori.

Encara que amb major incertesa quant als detalls de les precipitacions. S'espera que les pluges continuïn sent més abundants a la majoria d'Espanya, excepte a l'extrem nord i a Canàries. Quant a les temperatures, se situaran en valors propers als normals per a l'època, sense grans variacions.

D'altra banda, la setmana del 24 al 30 de març presenta un panorama més incert, amb la possibilitat d'un canvi de patró. Durant aquesta setmana, les temperatures podrien estar per sobre del normal a la meitat nord de la Península.

Mentrestant, les pluges no seguiran una tendència clara, cosa que genera una mica d'incertesa en les previsions. En definitiva, encara que falten molts dies per saber-ho, podria arribar la primavera. L'ambient es tornarà més suau, ideal per sortir de casa.

La primavera es resisteix a arribar, però ho farà

Aquest canvi de patró podria marcar l'inici d'un període més càlid en algunes zones i amb temps més estable. De totes maneres, a curt termini, els mapes d'anomalies de precipitació i temperatura indiquen que la pròxima setmana continuarem amb pluges. Quant a les temperatures, es preveu que hi hagi anomalies fredes sobre el centre i nord peninsular.

Amb tot això, ens enfrontem a un mes de març amb condicions canviants, amb pluges en algunes zones i temperatures més fredes. A mesura que avancin les setmanes, s'espera un augment en la incertesa, cosa que dificulta oferir una previsió detallada per al final del mes. Amb tot, tot indica que els mercuris pujaran i els amants de la primavera podran començar a gaudir.