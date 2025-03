Oficial: Francesc Mauri confirma quan arribaran les pluges i nevades més fortes

Francesc Mauri segueix atent l'evolució del temps a Catalunya. I aquest cap de setmana amb especial atenció, ja que gran part del territori estarà en alerta per fortes pluges. Tot això és a causa de l'arribada de la borrasca Jana, la qual provocarà una "regada general".

En aquest sentit, l'home del temps de TV3 assegura que la borrasca serà "profunda". Aquest divendres els núvols deixaran precipitacions més irregulars al llarg del territori. La zona nord-est serà la més afectada a primera hora de la tarda, deixant un panorama humit a comarques gironines.

Però el dissabte començarà l'episodi més fort del temporal. I ho farà de forma generalitzada a Catalunya. De fet, Francesc Mauri explica que el front creuarà la regió al llarg del dissabte al diumenge, sent especialment fort la nit.

El front porta neu al Pirineu

El que a la majoria de comarques serà aigua, al Pirineu es convertirà en neu. Alguns experts s'han atrevit a anunciar la nevada més forta de l'hivern. De moment, es preveu que aquest divendres comenci a nevar a partir dels 2.000 metres, una cota que anirà canviant amb les hores.

Francesc Mauri apunta que la neu que caurà al Pirineu Oriental serà més feble. No passarà el mateix a l'oest del nord de Catalunya, on les nevades poden arribar a registrar importants acumulacions. Els experts avisen que es podrien arribar a superar fins als 50 centímetres als punts més alts del Pirineu.

Per la seva banda, el Meteocat ha activat ja algunes alertes per a les pròximes hores. Amb tot, Francesc Mauri ha avisat que no plourà a totes les comarques de la mateixa manera. D'aquí que la zona prelitoral i litoral sigui la menys beneficiada, sent la part nord la més esperançadora amb els registres.

L'avís de Francesc Mauri

Queda clar que el panorama per a aquest cap de setmana té molt bona pinta. Però Francesc Mauri demana no despistar-se i avisa que això no acabarà amb la sequera. "Necessitarem moltes més situacions com aquesta", assevera.

Així que, encara que el temporal serà generós a la regió, no serà la solució definitiva per al que el territori necessita. L'exigència de Francesc Mauri neix de la realitat dels pantans catalans, els quals encara necessiten més aigua. Sigui com sigui, la borrasca Jana serà benvinguda i són molts els que ja celebren tot el seu potencial.