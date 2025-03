Arriba la felicitat a Catalunya: aquí podrien acumular fins a 70 centímetres de neu

Quan sembla que l'hivern està arribant a la seva fi, la previsió té les millors notícies per als amants de la muntanya. I és que el temporal fred que aterra a Catalunya desplegarà tots els seus encants. Tant, que nevarà amb ganes i es preveuen acumulacions de fins a 70 centímetres en alguns punts.

Concretament, aquest cap de setmana es preveu una de les nevades més intenses i destacades al Pirineu d'aquest any. Amb acumulacions de neu que superaran els 50 centímetres i, en alguns punts més elevats, superaran els 75. Segons els experts, la neu caurà a les cotes altes, amb unes condicions meteorològiques que es desenvoluparan en diferents fases durant els pròxims dies.

La cota de neu se situa aquest divendres als 1.700 metres, però a mesura que avanci la tarda i la nit, anirà pujant fins a assolir els 1.900. El dissabte, es mantindrà al voltant dels 2.000-2.100 durant tot el dia, però serà a partir de la matinada de diumenge quan començarà a descendir. Per al diumenge al matí, podria situar-se al voltant dels 1.700 metres, i continuarà baixant al llarg del dia.

No obstant això, a mig matí les nevades ja seran residuals i la precipitació més intensa haurà cessat. Una de les estacions més beneficiades per aquesta gran nevada serà La Molina. Allà, durant tot el cap de setmana, es podrien acumular fins a 50 cm de neu nova a partir dels 2.000 metres d'altitud.

Un temps ideal per als amants de la neu

En aquesta estació, la nevada es mantindrà al llarg de la matinada de diumenge, la qual cosa garanteix una excel·lent jornada per als esquiadors. No obstant això, no només La Molina serà testimoni d'aquest fenomen. Al llarg de tot el Pirineu, s'esperen acumulacions importants, amb zones que podrien superar els 30-60 centímetres de neu nova a partir dels 2.200 metres.

L'estació de Vallter, coneguda per tenir la base més alta del Pirineu, podria ser la més afavorida. Acumulant fins a gairebé un metre de neu en el transcurs d'aquest esdeveniment que s'estendrà des d'avui fins al dilluns. La nevada es perfila com la més destacable de la temporada, sent tot un espectacle per als amants de la neu i l'esquí.

Un pronòstic marcat per la inestabilitat

La totalitat de les comarques catalanes registraran un cap de setmana ple d'inestabilitat, aigua, vent i fred. Almenys així es desprèn dels mapes de predicció de tots els experts que ja esperen amb ganes la irrupció de Jana. El Pirineu serà, sens dubte, un dels més beneficiats, encara que també caldrà prendre precaucions.

La intensitat de les precipitacions, siguin d'aigua o neu, juntament amb el vent, faran que sigui millor gaudir del temporal a casa. Sens dubte, serà un espectacle que deixarà un panorama humit a tota Catalunya. Un bon final per a un hivern que ha donat molt de si i que sembla que no té ganes d'acabar.